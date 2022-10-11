https://ria.ru/20221011/artilleriya-1822992955.html

Артиллеристы показали видео уничтожения украинской БМП из пушки "Рапира"

Артиллеристы показали видео уничтожения украинской БМП из пушки "Рапира" - РИА Новости, 11.10.2022

Артиллеристы показали видео уничтожения украинской БМП из пушки "Рапира"

Агентство РИА Новости получило видео взаимодействия БПЛА и противотанковой пушки МТ-12 "Рапира", с которой на Авдеевском направлении работают артиллеристы 1-й... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T08:55

2022-10-11T08:55

2022-10-11T15:26

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

авдеевка

мт-12 "рапира"

донбасс

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ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Агентство РИА Новости получило видео взаимодействия БПЛА и противотанковой пушки МТ-12 "Рапира", с которой на Авдеевском направлении работают артиллеристы 1-й Славянской бригады.На кадрах с беспилотного летательного аппарата благодаря мощному увеличению хорошо видна бронемашина пехоты противника, стоящая северо-западнее города Авдеевка. После уточнения и передачи координат оператором беспилотника следует пристрелочный выстрел из противотанковой пушки МТ-12, которую также называют "Рапира".Первый 100-миллиметровый снаряд приземляется примерно в 20 метрах от БМП, и, пока экипаж не успел сориентироваться, расчет орудия молниеносно вводит поправки и накрывает технику украинских военных вторым выстрелом. На видео хорошо видна детонация боекомплекта, который перевозила цель.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822714860.html

https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821338583.html

донецкая народная республика

авдеевка

донбасс

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Работа артиллеристов 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР на огневых позициях Корреспондент РИА Новости побывал на огневых позициях 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР, артиллеристы которой выполняют задачу "ювелирно отработать" по украинской бронетехнике. 2022-10-11T08:55 true PT1M17S

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Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, авдеевка, мт-12 "рапира", донбасс