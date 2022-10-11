https://ria.ru/20221011/artilleriya-1822992955.html
Артиллеристы показали видео уничтожения украинской БМП из пушки "Рапира"
Артиллеристы показали видео уничтожения украинской БМП из пушки "Рапира" - РИА Новости, 11.10.2022
Артиллеристы показали видео уничтожения украинской БМП из пушки "Рапира"
Агентство РИА Новости получило видео взаимодействия БПЛА и противотанковой пушки МТ-12 "Рапира", с которой на Авдеевском направлении работают артиллеристы 1-й... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T08:55
2022-10-11T08:55
2022-10-11T15:26
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
авдеевка
мт-12 "рапира"
донбасс
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ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Агентство РИА Новости получило видео взаимодействия БПЛА и противотанковой пушки МТ-12 "Рапира", с которой на Авдеевском направлении работают артиллеристы 1-й Славянской бригады.На кадрах с беспилотного летательного аппарата благодаря мощному увеличению хорошо видна бронемашина пехоты противника, стоящая северо-западнее города Авдеевка. После уточнения и передачи координат оператором беспилотника следует пристрелочный выстрел из противотанковой пушки МТ-12, которую также называют "Рапира".Первый 100-миллиметровый снаряд приземляется примерно в 20 метрах от БМП, и, пока экипаж не успел сориентироваться, расчет орудия молниеносно вводит поправки и накрывает технику украинских военных вторым выстрелом. На видео хорошо видна детонация боекомплекта, который перевозила цель.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822714860.html
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821338583.html
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Работа артиллеристов 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР на огневых позициях
Корреспондент РИА Новости побывал на огневых позициях 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР, артиллеристы которой выполняют задачу "ювелирно отработать" по украинской бронетехнике.
2022-10-11T08:55
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РИА Новости
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безопасность, донецкая народная республика, авдеевка, мт-12 "рапира", донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, МТ-12 "Рапира", Донбасс
08:55 11.10.2022 (обновлено: 15:26 11.10.2022)
Артиллеристы показали видео уничтожения украинской БМП из пушки "Рапира"
Артиллеристы 1-й Славянской бригады показали видео уничтожения украинской БМП у Авдеевки