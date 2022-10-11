https://ria.ru/20221011/aktivy-1823198454.html

G7 изучит способы направления российских активов на восстановление Украины

G7 изучит способы направления российских активов на восстановление Украины - РИА Новости, 11.10.2022

G7 изучит способы направления российских активов на восстановление Украины

Страны G7 считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины, говорится в распространенном во вторник заявлении... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:10

2022-10-11T18:10

2022-10-11T18:36

украина

g7

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россия

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Страны G7 считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины, говорится в распространенном во вторник заявлении стран "семерки".Страны G7 в своем заявлении также поддержали настрой Киева на "мирное урегулирование конфликта с РФ", несмотря на то, что киевский режим ранее отказался от переговоров. При этом ранее Владимир Зеленский не просто отказался от обсуждения мирного урегулирования конфликта с РФ, но и подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом РФ.В документе добавляется, что, по мнению "семерки", данный "справедливый мир" должен базироваться на принципах защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, изложенных в Уставе ООН, обеспечении возможностей для Украины по самообороне, а также гарантировании ее послевоенного восстановления.Помимо этого, как утверждается, страны G7 хотят изучить возможности задействовать для послевоенного восстановления Украины "российские активы". Также лидеры стран "семерки" настаивают на привлечении РФ к ответственности за приписываемые ей военные преступления.В начале октября Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны либо его преемника.

https://ria.ru/20221011/stoltenberg-1823192355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, g7, в мире, россия