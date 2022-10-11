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G7 изучит способы направления российских активов на восстановление Украины - РИА Новости, 11.10.2022
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G7 изучит способы направления российских активов на восстановление Украины
G7 изучит способы направления российских активов на восстановление Украины - РИА Новости, 11.10.2022
G7 изучит способы направления российских активов на восстановление Украины
Страны G7 считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины, говорится в распространенном во вторник заявлении... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:10
2022-10-11T18:36
украина
g7
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Страны G7 считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины, говорится в распространенном во вторник заявлении стран "семерки".Страны G7 в своем заявлении также поддержали настрой Киева на "мирное урегулирование конфликта с РФ", несмотря на то, что киевский режим ранее отказался от переговоров. При этом ранее Владимир Зеленский не просто отказался от обсуждения мирного урегулирования конфликта с РФ, но и подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом РФ.В документе добавляется, что, по мнению "семерки", данный "справедливый мир" должен базироваться на принципах защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, изложенных в Уставе ООН, обеспечении возможностей для Украины по самообороне, а также гарантировании ее послевоенного восстановления.Помимо этого, как утверждается, страны G7 хотят изучить возможности задействовать для послевоенного восстановления Украины "российские активы". Также лидеры стран "семерки" настаивают на привлечении РФ к ответственности за приписываемые ей военные преступления.В начале октября Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны либо его преемника.
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украина, g7, в мире, россия
Украина, G7, В мире, Россия
18:10 11.10.2022 (обновлено: 18:36 11.10.2022)
 
G7 изучит способы направления российских активов на восстановление Украины

Страны G7 хотят изучить способы направления российских активов на восстановление Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Страны G7 считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины, говорится в распространенном во вторник заявлении стран "семерки".
"Ни одна из стран не желает мира сильнее, чем Украина, которая понесла потери убитыми, столкнулась с вынужденным перемещением лиц и пережила бесчисленные зверства в результате российской агрессии", - следует из заявления.
Страны G7 в своем заявлении также поддержали настрой Киева на "мирное урегулирование конфликта с РФ", несмотря на то, что киевский режим ранее отказался от переговоров. При этом ранее Владимир Зеленский не просто отказался от обсуждения мирного урегулирования конфликта с РФ, но и подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом РФ.
В документе добавляется, что, по мнению "семерки", данный "справедливый мир" должен базироваться на принципах защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, изложенных в Уставе ООН, обеспечении возможностей для Украины по самообороне, а также гарантировании ее послевоенного восстановления.
Помимо этого, как утверждается, страны G7 хотят изучить возможности задействовать для послевоенного восстановления Украины "российские активы". Также лидеры стран "семерки" настаивают на привлечении РФ к ответственности за приписываемые ей военные преступления.
В начале октября Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны либо его преемника.
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