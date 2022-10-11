https://ria.ru/20221011/adygeya-1823142535.html
Власти Адыгеи практически завершили выплаты мобилизованным
Власти Адыгеи практически завершили выплаты мобилизованным - РИА Новости, 11.10.2022
Власти Адыгеи практически завершили выплаты мобилизованным
Практически все мобилизованные в Адыгее уже получили денежные выплаты, а для их детей в детсадах отменена родительская плата, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:49
2022-10-11T15:49
2022-10-11T15:49
республика адыгея
частичная мобилизация в россии
министерство финансов рф (минфин россии)
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 11 окт – РИА. Новости. Практически все мобилизованные в Адыгее уже получили денежные выплаты, а для их детей в детсадах отменена родительская плата, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Вопросы социальной помощи мобилизованным глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил на совещании с региональным кабмином."Отдельно рассматривались задачи по оказанию социальной помощи мобилизованным гражданам и их семьям. Практически все призванные уже получили региональную выплату в сумме 100 тысяч рублей. По поручению главы Адыгеи принято решение о дополнительной поддержке мобилизованных. Для их детей дошкольного возраста будет отменена родительская плата за посещение детских садов, а школьникам обеспечат бесплатное горячее питание", - отмечается в сообщении.Участники совещания также обсудили вопросы строительства, реконструкциии капитального ремонта объектов в рамках реализации национальных проектов, госпрограммы развития сельских территорий и реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития республики."По каждому из направлений глава региона обозначил первоочередные задачи. Так, при создании управляющей компании для промышленного парка Мурат Кумпилов поручил использовать опыт регионов, реализующих аналогичные проекты. В части берегоукрепления реки Белой подчеркнул, что выявленные в ходе инспекционных поездок недочёты должны быть полностью устранены. По созданию инфраструктуры для земельных участков глава Адыгеи указал на необходимость оперативно завершить строительство дорог в новом микрорайоне", - сообщает пресс-служба.Кроме того, Кумпилов обсудил с кабмином исполнение регионального бюджета. По данным республиканского Минфина, за 9 месяцев текущего года поступления в казну региона составили почти 15,9 миллиарда рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 124,2%. В том числе, собственные доходы республики превысили 12 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220921/kumpilov-1818416701.html
https://ria.ru/20221004/pomosch-1821377506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, министерство финансов рф (минфин россии), мурат кумпилов
Республика Адыгея, Частичная мобилизация в России, Министерство финансов РФ (Минфин России), Мурат Кумпилов
МАЙКОП, 11 окт – РИА. Новости. Практически все мобилизованные в Адыгее уже получили денежные выплаты, а для их детей в детсадах отменена родительская плата, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Вопросы социальной помощи мобилизованным глава Адыгеи Мурат Кумпилов
обсудил на совещании с региональным кабмином.
"Отдельно рассматривались задачи по оказанию социальной помощи мобилизованным гражданам и их семьям. Практически все призванные уже получили региональную выплату в сумме 100 тысяч рублей. По поручению главы Адыгеи принято решение о дополнительной поддержке мобилизованных. Для их детей дошкольного возраста будет отменена родительская плата за посещение детских садов, а школьникам обеспечат бесплатное горячее питание", - отмечается в сообщении.
Участники совещания также обсудили вопросы строительства, реконструкциии капитального ремонта объектов в рамках реализации национальных проектов, госпрограммы развития сельских территорий и реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития республики.
"По каждому из направлений глава региона обозначил первоочередные задачи. Так, при создании управляющей компании для промышленного парка Мурат Кумпилов поручил использовать опыт регионов, реализующих аналогичные проекты. В части берегоукрепления реки Белой подчеркнул, что выявленные в ходе инспекционных поездок недочёты должны быть полностью устранены. По созданию инфраструктуры для земельных участков глава Адыгеи указал на необходимость оперативно завершить строительство дорог в новом микрорайоне", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, Кумпилов обсудил с кабмином исполнение регионального бюджета. По данным республиканского Минфина,
за 9 месяцев текущего года поступления в казну региона составили почти 15,9 миллиарда рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 124,2%. В том числе, собственные доходы республики превысили 12 миллиардов рублей.