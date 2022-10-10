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Захарова отреагировала на трансляцию выступления Путина во Франции - РИА Новости, 10.10.2022
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Захарова отреагировала на трансляцию выступления Путина во Франции
Захарова отреагировала на трансляцию выступления Путина во Франции - РИА Новости, 10.10.2022
Захарова отреагировала на трансляцию выступления Путина во Франции
Все французские телеканалы в прямом эфире транслировали выступление российского президента Владимира Путина, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:01
2022-10-10T17:57
в мире
владимир путин
мария захарова
россия
франция
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Все французские телеканалы в прямом эфире транслировали выступление российского президента Владимира Путина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Про информационную блокаду России. Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли", — написала она в своем Telegram-канале.Захарова добавила, что в России просто хотели, чтобы корреспондентов RT France пускали в Елисейский дворец."Но, как говорится, насильно мил не будешь", — резюмировала представитель российского МИД.В марте французский медиарегулятор Arcom после решения Евросоюза заявил о немедленной приостановке вещания телеканала RT France в стране. ЕС запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины.Ранее на заседании Совбеза Путин заявил, что Москва будет жестко отвечать на теракты, организованные властями Украины на территории России, и отметил, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
https://ria.ru/20221010/sholts-1822774299.html
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в мире, владимир путин, мария захарова, россия, франция
В мире, Владимир Путин, Мария Захарова, Россия, Франция
16:01 10.10.2022 (обновлено: 17:57 10.10.2022)
 
Захарова отреагировала на трансляцию выступления Путина во Франции

Захарова заявила, что французские телеканалы показывали выступление Путина в прямом эфире

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Все французские телеканалы в прямом эфире транслировали выступление российского президента Владимира Путина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Про информационную блокаду России. Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли", — написала она в своем Telegram-канале.
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Захарова добавила, что в России просто хотели, чтобы корреспондентов RT France пускали в Елисейский дворец.

"Но, как говорится, насильно мил не будешь", — резюмировала представитель российского МИД.

В марте французский медиарегулятор Arcom после решения Евросоюза заявил о немедленной приостановке вещания телеканала RT France в стране. ЕС запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины.

Ранее на заседании Совбеза Путин заявил, что Москва будет жестко отвечать на теракты, организованные властями Украины на территории России, и отметил, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
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В миреВладимир ПутинМария ЗахароваРоссияФранция
 
 
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