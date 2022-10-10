16:01 10.10.2022 (обновлено: 17:57 10.10.2022)
Захарова отреагировала на трансляцию выступления Путина во Франции
Захарова заявила, что французские телеканалы показывали выступление Путина в прямом эфире
© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Все французские телеканалы в прямом эфире транслировали выступление российского президента Владимира Путина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Про информационную блокаду России. Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли", — написала она в своем Telegram-канале.
"Про информационную блокаду России. Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли", — написала она в своем Telegram-канале.
Захарова добавила, что в России просто хотели, чтобы корреспондентов RT France пускали в Елисейский дворец.
"Но, как говорится, насильно мил не будешь", — резюмировала представитель российского МИД.
В марте французский медиарегулятор Arcom после решения Евросоюза заявил о немедленной приостановке вещания телеканала RT France в стране. ЕС запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины.
Ранее на заседании Совбеза Путин заявил, что Москва будет жестко отвечать на теракты, организованные властями Украины на территории России, и отметил, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
"Но, как говорится, насильно мил не будешь", — резюмировала представитель российского МИД.
В марте французский медиарегулятор Arcom после решения Евросоюза заявил о немедленной приостановке вещания телеканала RT France в стране. ЕС запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины.
Ранее на заседании Совбеза Путин заявил, что Москва будет жестко отвечать на теракты, организованные властями Украины на территории России, и отметил, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.