https://ria.ru/20221010/zakharova-1822842759.html

Захарова отреагировала на трансляцию выступления Путина во Франции

Захарова отреагировала на трансляцию выступления Путина во Франции - РИА Новости, 10.10.2022

Захарова отреагировала на трансляцию выступления Путина во Франции

Все французские телеканалы в прямом эфире транслировали выступление российского президента Владимира Путина, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:01

2022-10-10T16:01

2022-10-10T17:57

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Все французские телеканалы в прямом эфире транслировали выступление российского президента Владимира Путина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Про информационную блокаду России. Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли", — написала она в своем Telegram-канале.Захарова добавила, что в России просто хотели, чтобы корреспондентов RT France пускали в Елисейский дворец."Но, как говорится, насильно мил не будешь", — резюмировала представитель российского МИД.В марте французский медиарегулятор Arcom после решения Евросоюза заявил о немедленной приостановке вещания телеканала RT France в стране. ЕС запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины.Ранее на заседании Совбеза Путин заявил, что Москва будет жестко отвечать на теракты, организованные властями Украины на территории России, и отметил, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.

https://ria.ru/20221010/sholts-1822774299.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, мария захарова, россия, франция