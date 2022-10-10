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Украинский депутат сообщил о новых взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/vzryv-1822922610.html
Украинский депутат сообщил о новых взрывах в Черкасской области
Украинский депутат сообщил о новых взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 10.10.2022
Украинский депутат сообщил о новых взрывах в Черкасской области
Украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил о новых взрывах в Черкасской области. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:30
2022-10-10T18:40
черкасская область
специальная военная операция на украине
в мире
алексей гончаренко
владимир путин
владимир зеленский
россия
киев
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил о новых взрывах в Черкасской области."Черкасщина - взрывы", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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черкасская область, в мире, алексей гончаренко, владимир путин, владимир зеленский, россия, киев, курская аэс, турецкий поток, ситуация в днр и лнр
Черкасская область, Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Гончаренко, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Киев, Курская АЭС, Турецкий поток, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:30 10.10.2022 (обновлено: 18:40 10.10.2022)
 
Украинский депутат сообщил о новых взрывах в Черкасской области

Украинский депутат Гончаренко сообщил новых взрывах в Черкасской области

© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил о новых взрывах в Черкасской области.
"Черкасщина - взрывы", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЧеркасская областьВ миреАлексей ГончаренкоВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияКиевКурская АЭСТурецкий потокСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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