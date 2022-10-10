https://ria.ru/20221010/vengriya-1822683521.html

В Венгрии спросят народ о санкциях, вызвавших отток российских туристов

В Венгрии спросят народ о санкциях, вызвавших отток российских туристов - РИА Новости, 10.10.2022

В Венгрии спросят народ о санкциях, вызвавших отток российских туристов

Один из вопросов на национальных консультациях о санкциях в Венгрии будет посвящен мерам, повлекшим за собой уменьшение потока туристов из России, что вредит... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T02:10

2022-10-10T02:10

2022-10-10T02:10

виктор орбан

петер сийярто

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мид венгрии

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БУДАПЕШТ, 10 окт - РИА Новости. Один из вопросов на национальных консультациях о санкциях в Венгрии будет посвящен мерам, повлекшим за собой уменьшение потока туристов из России, что вредит венгерской экономике, сообщила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи."На национальных консультациях мы зададим вопрос, что думают венгры о санкциях, которые не пощадили и туризм. Санкции наносят ущерб европейскому туризму, который вообще находится в непростом положении в постпандемийный период. Из-за ограничений на въезд значительно сократилось количество прибывающих из России туристов. Это затрагивает и Венгрию, особенно принимая во внимание, что количество прибывающих из-за границы все еще остается ниже доэпидемического уровня. Речь идет об отрасли, которая обеспечивает работой несколько сот тысяч людей в нашей стране", - сказала Сенткирайи, призвав венгров высказать свое мнение. Ее выступление размещено в аккаунте венгерского правительства в соцсетях.Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против РФ. Он призвал всех граждан страны высказать свое мнение о санкциях в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, навязанными Брюсселем странам-членам Евросоюза. Гражданам планируется задать семь вопросов, уже известно, что один из них будет посвящен газу, один - нефти, еще один - атомной энергетике.Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а Россия - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная стратегия ЕС "полностью провалилась".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221010/vengriya-1822682855.html

https://ria.ru/20221003/vengriya-1821172800.html

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