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В Венгрии спросят народ о санкциях, вызвавших отток российских туристов - РИА Новости, 10.10.2022
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В Венгрии спросят народ о санкциях, вызвавших отток российских туристов
В Венгрии спросят народ о санкциях, вызвавших отток российских туристов - РИА Новости, 10.10.2022
В Венгрии спросят народ о санкциях, вызвавших отток российских туристов
Один из вопросов на национальных консультациях о санкциях в Венгрии будет посвящен мерам, повлекшим за собой уменьшение потока туристов из России, что вредит... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T02:10
2022-10-10T02:10
виктор орбан
петер сийярто
владимир путин
россия
венгрия
европа
евросоюз
мид венгрии
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БУДАПЕШТ, 10 окт - РИА Новости. Один из вопросов на национальных консультациях о санкциях в Венгрии будет посвящен мерам, повлекшим за собой уменьшение потока туристов из России, что вредит венгерской экономике, сообщила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи."На национальных консультациях мы зададим вопрос, что думают венгры о санкциях, которые не пощадили и туризм. Санкции наносят ущерб европейскому туризму, который вообще находится в непростом положении в постпандемийный период. Из-за ограничений на въезд значительно сократилось количество прибывающих из России туристов. Это затрагивает и Венгрию, особенно принимая во внимание, что количество прибывающих из-за границы все еще остается ниже доэпидемического уровня. Речь идет об отрасли, которая обеспечивает работой несколько сот тысяч людей в нашей стране", - сказала Сенткирайи, призвав венгров высказать свое мнение. Ее выступление размещено в аккаунте венгерского правительства в соцсетях.Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против РФ. Он призвал всех граждан страны высказать свое мнение о санкциях в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, навязанными Брюсселем странам-членам Евросоюза. Гражданам планируется задать семь вопросов, уже известно, что один из них будет посвящен газу, один - нефти, еще один - атомной энергетике.Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а Россия - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная стратегия ЕС "полностью провалилась".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221010/vengriya-1822682855.html
https://ria.ru/20221003/vengriya-1821172800.html
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виктор орбан, петер сийярто, владимир путин, россия, венгрия, европа, евросоюз, мид венгрии, санкции в отношении россии, в мире, экономика
Виктор Орбан, Петер Сийярто, Владимир Путин, Россия, Венгрия, Европа, Евросоюз, МИД Венгрии, Санкции в отношении России, В мире, Экономика
02:10 10.10.2022
 
В Венгрии спросят народ о санкциях, вызвавших отток российских туристов

Власти Венгрии спросят мнение народа о санкциях, вызвавших отток российских туристов

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 окт - РИА Новости. Один из вопросов на национальных консультациях о санкциях в Венгрии будет посвящен мерам, повлекшим за собой уменьшение потока туристов из России, что вредит венгерской экономике, сообщила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.
"На национальных консультациях мы зададим вопрос, что думают венгры о санкциях, которые не пощадили и туризм. Санкции наносят ущерб европейскому туризму, который вообще находится в непростом положении в постпандемийный период. Из-за ограничений на въезд значительно сократилось количество прибывающих из России туристов. Это затрагивает и Венгрию, особенно принимая во внимание, что количество прибывающих из-за границы все еще остается ниже доэпидемического уровня. Речь идет об отрасли, которая обеспечивает работой несколько сот тысяч людей в нашей стране", - сказала Сенткирайи, призвав венгров высказать свое мнение. Ее выступление размещено в аккаунте венгерского правительства в соцсетях.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
01:54
Глава МИД Венгрии прокомментировал критику его встречи с Лавровым
Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против РФ. Он призвал всех граждан страны высказать свое мнение о санкциях в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, навязанными Брюсселем странам-членам Евросоюза. Гражданам планируется задать семь вопросов, уже известно, что один из них будет посвящен газу, один - нефти, еще один - атомной энергетике.
Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а Россия - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная стратегия ЕС "полностью провалилась".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Газоприемная станция в Венгрии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 15:00
Венгрия готова помочь Сербии с газом
 
Виктор ОрбанПетер СийяртоВладимир ПутинРоссияВенгрияЕвропаЕвросоюзМИД ВенгрииСанкции в отношении РоссииВ миреЭкономика
 
 
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