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Вагнеровцы накрыли украинские позиции из гаубицы и РСЗО - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/vagner-1822811500.html
Вагнеровцы накрыли украинские позиции из гаубицы и РСЗО
Вагнеровцы накрыли украинские позиции из гаубицы и РСЗО - РИА Новости, 10.10.2022
Вагнеровцы накрыли украинские позиции из гаубицы и РСЗО
Корреспондент РИА Новости, находясь непосредственно на передовой в ЛНР, снял видео боевой работы артиллеристов группы "Вагнера". РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:44
2022-10-10T18:06
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 окт – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, находясь непосредственно на передовой в ЛНР, снял видео боевой работы артиллеристов группы "Вагнера".В ролике вагнеровцы ведут огонь по украинским позициям из 152-мм буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б". Стрельба ведется осколочно-фугасными снарядами. В деталях показано, как наводчик дозаряжает орудие с помощью цепного досылателя и затем производит выстрел.Также показана ночная стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г". Боевая машина выпускает в темноте по украинским войскам несколько десятков реактивных снарядов, которые огненными шарами уносятся в небо.
https://ria.ru/20220926/vagner-1819431778.html
луганская народная республика
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Кирилл Волков
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60
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Боевая работа артиллеристов группы "Вагнер" на передовой в ЛНР
Корреспондент РИА Новости, находясь непосредственно на передовой в ЛНР, снял видео боевой работы артиллеристов группы "Вагнера". В ролике вагнеровцы ведут огонь по украинским позициям из 152-мм буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б". Стрельба ведется осколочно-фугасными снарядами. В деталях показано, как наводчик дозаряжает орудие с помощью цепного досылателя и затем производит выстрел.
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в мире, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:44 10.10.2022 (обновлено: 18:06 10.10.2022)
 
Вагнеровцы накрыли украинские позиции из гаубицы и РСЗО

Артиллеристы "Вагнера" накрыли украинские позиции из гаубицы и РСЗО

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 окт – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, находясь непосредственно на передовой в ЛНР, снял видео боевой работы артиллеристов группы "Вагнера".
В ролике вагнеровцы ведут огонь по украинским позициям из 152-мм буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б". Стрельба ведется осколочно-фугасными снарядами. В деталях показано, как наводчик дозаряжает орудие с помощью цепного досылателя и затем производит выстрел.
Также показана ночная стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г". Боевая машина выпускает в темноте по украинским войскам несколько десятков реактивных снарядов, которые огненными шарами уносятся в небо.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 09:44
Пригожин признал создание группы "Вагнер" в 2014 году
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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