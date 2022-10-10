https://ria.ru/20221010/vagner-1822811500.html

Вагнеровцы накрыли украинские позиции из гаубицы и РСЗО

Вагнеровцы накрыли украинские позиции из гаубицы и РСЗО - РИА Новости, 10.10.2022

Вагнеровцы накрыли украинские позиции из гаубицы и РСЗО

Корреспондент РИА Новости, находясь непосредственно на передовой в ЛНР, снял видео боевой работы артиллеристов группы "Вагнера". РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:44

2022-10-10T14:44

2022-10-10T18:06

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 10 окт – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, находясь непосредственно на передовой в ЛНР, снял видео боевой работы артиллеристов группы "Вагнера".В ролике вагнеровцы ведут огонь по украинским позициям из 152-мм буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б". Стрельба ведется осколочно-фугасными снарядами. В деталях показано, как наводчик дозаряжает орудие с помощью цепного досылателя и затем производит выстрел.Также показана ночная стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г". Боевая машина выпускает в темноте по украинским войскам несколько десятков реактивных снарядов, которые огненными шарами уносятся в небо.

https://ria.ru/20220926/vagner-1819431778.html

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевая работа артиллеристов группы "Вагнер" на передовой в ЛНР Корреспондент РИА Новости, находясь непосредственно на передовой в ЛНР, снял видео боевой работы артиллеристов группы "Вагнера". В ролике вагнеровцы ведут огонь по украинским позициям из 152-мм буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б". Стрельба ведется осколочно-фугасными снарядами. В деталях показано, как наводчик дозаряжает орудие с помощью цепного досылателя и затем производит выстрел. 2022-10-10T14:44 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр