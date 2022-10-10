https://ria.ru/20221010/vagner-1822811500.html
Вагнеровцы накрыли украинские позиции из гаубицы и РСЗО
Вагнеровцы накрыли украинские позиции из гаубицы и РСЗО - РИА Новости, 10.10.2022
Вагнеровцы накрыли украинские позиции из гаубицы и РСЗО
Корреспондент РИА Новости, находясь непосредственно на передовой в ЛНР, снял видео боевой работы артиллеристов группы "Вагнера". РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:44
2022-10-10T14:44
2022-10-10T18:06
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 окт – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, находясь непосредственно на передовой в ЛНР, снял видео боевой работы артиллеристов группы "Вагнера".В ролике вагнеровцы ведут огонь по украинским позициям из 152-мм буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б". Стрельба ведется осколочно-фугасными снарядами. В деталях показано, как наводчик дозаряжает орудие с помощью цепного досылателя и затем производит выстрел.Также показана ночная стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г". Боевая машина выпускает в темноте по украинским войскам несколько десятков реактивных снарядов, которые огненными шарами уносятся в небо.
https://ria.ru/20220926/vagner-1819431778.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822834434_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_06c5e88e137a2e61a28e58d532114ac8.jpg
Боевая работа артиллеристов группы "Вагнер" на передовой в ЛНР
Корреспондент РИА Новости, находясь непосредственно на передовой в ЛНР, снял видео боевой работы артиллеристов группы "Вагнера". В ролике вагнеровцы ведут огонь по украинским позициям из 152-мм буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б". Стрельба ведется осколочно-фугасными снарядами. В деталях показано, как наводчик дозаряжает орудие с помощью цепного досылателя и затем производит выстрел.
2022-10-10T14:44
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:44 10.10.2022 (обновлено: 18:06 10.10.2022)
Вагнеровцы накрыли украинские позиции из гаубицы и РСЗО
Артиллеристы "Вагнера" накрыли украинские позиции из гаубицы и РСЗО