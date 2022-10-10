https://ria.ru/20221010/uslugi-1822755672.html
Новые услуги для пользователей недр появились на регпортале Подмосковья
Новые услуги для пользователей недр появились на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 10.10.2022
Новые услуги для пользователей недр появились на регпортале Подмосковья
Новые услуги для лиц, ведущих деятельность по использованию недр появились на региональном портале государственных услуг Московской области, говорится в... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:23
2022-10-10T12:23
2022-10-10T12:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97505/46/975054699_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_9a809aca451e09dba98655747aa4d966.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Новые услуги для лиц, ведущих деятельность по использованию недр появились на региональном портале государственных услуг Московской области, говорится в сообщении министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья.После нововведений, лица использующие недра имеют право подать в электронном виде заявки на установление факта открытия месторождения полезных ископаемых и на согласование техпроектов месторождений."Всё больше услуг можно получить на региональном портале онлайн. Сейчас жителям доступно 257 услуг. Среди тех, что появились недавно, сразу две связаны с пользованием недрами. Мы перевели их в электронный вид и сократили сроки предоставления услуг, чтобы пользователи недр смогли сэкономить время и продолжить вести работы на участке", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.По ее словам, подать заявки могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. На страницу услуги необходимо заполнить электронное заявление и приложить документ, удостоверяющий личность, а также краткую справку об истории открытия месторождения, информацию о границах и геологических характеристиках открытого месторождения и карту-схему границ месторождения"Ведомство рассмотрит заявление и документы и в случае положительного решения предоставит свидетельство. Результат поступит в личный кабинет", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221010/proizvodstvo-1822744926.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97505/46/975054699_31:0:1098:800_1920x0_80_0_0_cd6439bfbb72fbea4e3f6f9bf1f5547e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Новые услуги для лиц, ведущих деятельность по использованию недр появились на региональном портале государственных услуг Московской области, говорится в сообщении министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья.
После нововведений, лица использующие недра имеют право подать в электронном виде заявки на установление факта открытия месторождения полезных ископаемых
и на согласование техпроектов месторождений.
"Всё больше услуг можно получить на региональном портале онлайн. Сейчас жителям доступно 257 услуг. Среди тех, что появились недавно, сразу две связаны с пользованием недрами. Мы перевели их в электронный вид и сократили сроки предоставления услуг, чтобы пользователи недр смогли сэкономить время и продолжить вести работы на участке", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.
По ее словам, подать заявки могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. На страницу услуги необходимо заполнить электронное заявление и приложить документ, удостоверяющий личность, а также краткую справку об истории открытия месторождения, информацию о границах и геологических характеристиках открытого месторождения и карту-схему границ месторождения
"Ведомство рассмотрит заявление и документы и в случае положительного решения предоставит свидетельство. Результат поступит в личный кабинет", - добавляется в сообщении.