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Новые услуги для пользователей недр появились на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 10.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221010/uslugi-1822755672.html
Новые услуги для пользователей недр появились на регпортале Подмосковья
Новые услуги для пользователей недр появились на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 10.10.2022
Новые услуги для пользователей недр появились на регпортале Подмосковья
Новые услуги для лиц, ведущих деятельность по использованию недр появились на региональном портале государственных услуг Московской области, говорится в... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:23
2022-10-10T12:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Новые услуги для лиц, ведущих деятельность по использованию недр появились на региональном портале государственных услуг Московской области, говорится в сообщении министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья.После нововведений, лица использующие недра имеют право подать в электронном виде заявки на установление факта открытия месторождения полезных ископаемых и на согласование техпроектов месторождений."Всё больше услуг можно получить на региональном портале онлайн. Сейчас жителям доступно 257 услуг. Среди тех, что появились недавно, сразу две связаны с пользованием недрами. Мы перевели их в электронный вид и сократили сроки предоставления услуг, чтобы пользователи недр смогли сэкономить время и продолжить вести работы на участке", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.По ее словам, подать заявки могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. На страницу услуги необходимо заполнить электронное заявление и приложить документ, удостоверяющий личность, а также краткую справку об истории открытия месторождения, информацию о границах и геологических характеристиках открытого месторождения и карту-схему границ месторождения"Ведомство рассмотрит заявление и документы и в случае положительного решения предоставит свидетельство. Результат поступит в личный кабинет", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221010/proizvodstvo-1822744926.html
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РИА Новости
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96
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
12:23 10.10.2022
 

Новые услуги для пользователей недр появились на регпортале Подмосковья

© РИА Новости / Яков АндреевРабота за компьютером. Архивное фото.
Работа за компьютером. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Работа за компьютером. Архивное фото.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Новые услуги для лиц, ведущих деятельность по использованию недр появились на региональном портале государственных услуг Московской области, говорится в сообщении министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья.
После нововведений, лица использующие недра имеют право подать в электронном виде заявки на установление факта открытия месторождения полезных ископаемых и на согласование техпроектов месторождений.
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"Всё больше услуг можно получить на региональном портале онлайн. Сейчас жителям доступно 257 услуг. Среди тех, что появились недавно, сразу две связаны с пользованием недрами. Мы перевели их в электронный вид и сократили сроки предоставления услуг, чтобы пользователи недр смогли сэкономить время и продолжить вести работы на участке", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.
По ее словам, подать заявки могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. На страницу услуги необходимо заполнить электронное заявление и приложить документ, удостоверяющий личность, а также краткую справку об истории открытия месторождения, информацию о границах и геологических характеристиках открытого месторождения и карту-схему границ месторождения
"Ведомство рассмотрит заявление и документы и в случае положительного решения предоставит свидетельство. Результат поступит в личный кабинет", - добавляется в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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