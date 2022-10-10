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Киев заявил о поражении критической инфраструктуры в восьми областях - РИА Новости, 10.10.2022
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Киев заявил о поражении критической инфраструктуры в восьми областях
Киев заявил о поражении критической инфраструктуры в восьми областях - РИА Новости, 10.10.2022
Киев заявил о поражении критической инфраструктуры в восьми областях
Объекты критической инфраструктуры поражены в Киеве и 8 областях Украины, в столице зафиксировано более 30 пожаров, сообщила украинская государственная служба... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:25
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры поражены в Киеве и 8 областях Украины, в столице зафиксировано более 30 пожаров, сообщила украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)."В результате обстрела произошло попадание по объектам критической инфраструктуры (преимущественно, объекты энергоснабжения) в восьми областях и городе Киеве, где возникло более 30 пожаров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – по заявлению Минобороны, его цель была достигнута.
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15:25 10.10.2022 (обновлено: 15:26 10.10.2022)
 
Киев заявил о поражении критической инфраструктуры в восьми областях

ГСЧС Украины заявила о поражении критической инфраструктуры в Киеве и восьми областях

© AP Photo / Efrem LukatskyСитуация на месте взрывов в Киеве, Украина
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры поражены в Киеве и 8 областях Украины, в столице зафиксировано более 30 пожаров, сообщила украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В результате обстрела произошло попадание по объектам критической инфраструктуры (преимущественно, объекты энергоснабжения) в восьми областях и городе Киеве, где возникло более 30 пожаров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – по заявлению Минобороны, его цель была достигнута.
Украинский пограничник на украинско-польской государственной границе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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В миреЖКХВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКиевУкраинаКиевская областьTelegram (приложение)
 
 
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