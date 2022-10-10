https://ria.ru/20221010/ukraina-1822826495.html

Киев заявил о поражении критической инфраструктуры в восьми областях

Киев заявил о поражении критической инфраструктуры в восьми областях - РИА Новости, 10.10.2022

Киев заявил о поражении критической инфраструктуры в восьми областях

Объекты критической инфраструктуры поражены в Киеве и 8 областях Украины, в столице зафиксировано более 30 пожаров, сообщила украинская государственная служба... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:25

2022-10-10T15:25

2022-10-10T15:26

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры поражены в Киеве и 8 областях Украины, в столице зафиксировано более 30 пожаров, сообщила украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)."В результате обстрела произошло попадание по объектам критической инфраструктуры (преимущественно, объекты энергоснабжения) в восьми областях и городе Киеве, где возникло более 30 пожаров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – по заявлению Минобороны, его цель была достигнута.

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