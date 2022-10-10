https://ria.ru/20221010/ukraina-1822773751.html
Киев давно использует террористические методы, заявил Путин
Киев давно использует террористические методы, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2022
Киев давно использует террористические методы, заявил Путин
Киевский режим давно использует террористические методы - это убийства общественных деятелей, журналистов, учёных, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:02
2022-10-10T13:02
2022-10-10T13:15
специальная военная операция на украине
киев
в мире
владимир путин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Киевский режим давно использует террористические методы - это убийства общественных деятелей, журналистов, учёных, заявил президент РФ Владимир Путин."Киевский режим уже давно использует террористические методы. Это убийства общественных деятелей, журналистов, учёных. Причём как на Украине, так и в России", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза.Он отметил, что это также "террористические обстрелы городов Донбасса", которые делаются уже более восьми лет.
https://ria.ru/20221009/putin-1822652662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, владимир путин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:02 10.10.2022 (обновлено: 13:15 10.10.2022)
Киев давно использует террористические методы, заявил Путин
Путин заявил, что киевский режим давно использует террористические методы