https://ria.ru/20221010/ukraina-1822773751.html

Киев давно использует террористические методы, заявил Путин

Киев давно использует террористические методы, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2022

Киев давно использует террористические методы, заявил Путин

Киевский режим давно использует террористические методы - это убийства общественных деятелей, журналистов, учёных, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:02

2022-10-10T13:02

2022-10-10T13:15

специальная военная операция на украине

киев

в мире

владимир путин

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Киевский режим давно использует террористические методы - это убийства общественных деятелей, журналистов, учёных, заявил президент РФ Владимир Путин."Киевский режим уже давно использует террористические методы. Это убийства общественных деятелей, журналистов, учёных. Причём как на Украине, так и в России", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза.Он отметил, что это также "террористические обстрелы городов Донбасса", которые делаются уже более восьми лет.

https://ria.ru/20221009/putin-1822652662.html

киев

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киев, в мире, владимир путин, россия, украина, ситуация в днр и лнр