https://ria.ru/20221010/ukraina-1822701737.html

В Сети потребовали отправить сына Мельника на фронт после его оскорблений

В Сети потребовали отправить сына Мельника на фронт после его оскорблений - РИА Новости, 10.10.2022

В Сети потребовали отправить сына Мельника на фронт после его оскорблений

Пользователи Twitter активно обсуждают перепалку бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника и члена Левой партии Эзги Гюйылдар. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:12

2022-10-10T09:12

2022-10-10T10:30

в мире

андрей мельник

олаф шольц

германия

украина

владимир зеленский

берлин (город)

левая (партия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_54b107a0aa5318b429e727e71fdf707d.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают перепалку бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника и члена Левой партии Эзги Гюйылдар.Немецкий политик поинтересовалась, почему сын украинского дипломата продолжает учиться в Берлине, а не сражается в рядах ВСУ. В ответ Мельник назвал Левую партию "бесчеловечной и ужасной", а саму Гюйылдар — бессовестной.В Сети посчитали вопрос Гюйылдар уместным и потребовали от посла разъяснений."Хороший вопрос. Вы требуете поддержки на всех уровнях, в то время как ваш сын сидит в безопасной Германии, вместо того чтобы с оружием в руках идти на фронт. Почему же он не воюет?" — задался вопросом один из пользователей."Господин Мельник, вы можете хоть раз ответить по существу и без оскорблений? Почему ваш сын в Берлине, а не на фронте? Пусть покажет пример ровесникам", — согласился другой."Видите ли, господин Мельник, мы тоже не хотим, чтобы наши дети воевали, поэтому просим вас не втягивать их в этот конфликт", — написал еще один из читателей."Язык ненависти (в том виде, в каком вы его практикуете) абсолютно нецелесообразен", — подчеркнул пятый."Весь мир должен выразить обеспокоенность из-за фашизма на Украине и четко заявить, что вы неонацисты худшего сорта!" — заключили читатели.Андрей Мельник известен провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз критиковал Берлин за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла. Сообщалось, что он станет заместителем главы МИД.

https://ria.ru/20221009/zelenskiy-1822570256.html

https://ria.ru/20221010/pomosch-1822681346.html

https://ria.ru/20221010/bayden-1822683722.html

германия

украина

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, андрей мельник, олаф шольц, германия, украина, владимир зеленский, берлин (город), левая (партия), вооруженные силы украины