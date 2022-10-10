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В Сети потребовали отправить сына Мельника на фронт после его оскорблений - РИА Новости, 10.10.2022
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В Сети потребовали отправить сына Мельника на фронт после его оскорблений
В Сети потребовали отправить сына Мельника на фронт после его оскорблений - РИА Новости, 10.10.2022
В Сети потребовали отправить сына Мельника на фронт после его оскорблений
Пользователи Twitter активно обсуждают перепалку бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника и члена Левой партии Эзги Гюйылдар. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:12
2022-10-10T10:30
в мире
андрей мельник
олаф шольц
германия
украина
владимир зеленский
берлин (город)
левая (партия)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают перепалку бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника и члена Левой партии Эзги Гюйылдар.Немецкий политик поинтересовалась, почему сын украинского дипломата продолжает учиться в Берлине, а не сражается в рядах ВСУ. В ответ Мельник назвал Левую партию "бесчеловечной и ужасной", а саму Гюйылдар — бессовестной.В Сети посчитали вопрос Гюйылдар уместным и потребовали от посла разъяснений."Хороший вопрос. Вы требуете поддержки на всех уровнях, в то время как ваш сын сидит в безопасной Германии, вместо того чтобы с оружием в руках идти на фронт. Почему же он не воюет?" — задался вопросом один из пользователей."Господин Мельник, вы можете хоть раз ответить по существу и без оскорблений? Почему ваш сын в Берлине, а не на фронте? Пусть покажет пример ровесникам", — согласился другой."Видите ли, господин Мельник, мы тоже не хотим, чтобы наши дети воевали, поэтому просим вас не втягивать их в этот конфликт", — написал еще один из читателей."Язык ненависти (в том виде, в каком вы его практикуете) абсолютно нецелесообразен", — подчеркнул пятый."Весь мир должен выразить обеспокоенность из-за фашизма на Украине и четко заявить, что вы неонацисты худшего сорта!" — заключили читатели.Андрей Мельник известен провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз критиковал Берлин за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла. Сообщалось, что он станет заместителем главы МИД.
https://ria.ru/20221009/zelenskiy-1822570256.html
https://ria.ru/20221010/pomosch-1822681346.html
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в мире, андрей мельник, олаф шольц, германия, украина, владимир зеленский, берлин (город), левая (партия), вооруженные силы украины
В мире, Андрей Мельник, Олаф Шольц, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Берлин (город), Левая (партия), Вооруженные силы Украины
09:12 10.10.2022 (обновлено: 10:30 10.10.2022)
 
В Сети потребовали отправить сына Мельника на фронт после его оскорблений

Пользователи Twitter потребовали отправить сына экс-посла Украины Мельника на фронт

© AP PhotoПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают перепалку бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника и члена Левой партии Эзги Гюйылдар.
Немецкий политик поинтересовалась, почему сын украинского дипломата продолжает учиться в Берлине, а не сражается в рядах ВСУ. В ответ Мельник назвал Левую партию "бесчеловечной и ужасной", а саму Гюйылдар — бессовестной.
В Сети посчитали вопрос Гюйылдар уместным и потребовали от посла разъяснений.
"Хороший вопрос. Вы требуете поддержки на всех уровнях, в то время как ваш сын сидит в безопасной Германии, вместо того чтобы с оружием в руках идти на фронт. Почему же он не воюет?" — задался вопросом один из пользователей.
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"Господин Мельник, вы можете хоть раз ответить по существу и без оскорблений? Почему ваш сын в Берлине, а не на фронте? Пусть покажет пример ровесникам", — согласился другой.
"Видите ли, господин Мельник, мы тоже не хотим, чтобы наши дети воевали, поэтому просим вас не втягивать их в этот конфликт", — написал еще один из читателей.

"Почему к вашему сыну относятся иначе, чем к украинцам того же возраста? Пусть идет воевать", — потребовал четвертый пользователь.

"Язык ненависти (в том виде, в каком вы его практикуете) абсолютно нецелесообразен", — подчеркнул пятый.
"Весь мир должен выразить обеспокоенность из-за фашизма на Украине и четко заявить, что вы неонацисты худшего сорта!" — заключили читатели.
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Андрей Мельник известен провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз критиковал Берлин за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.
В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла. Сообщалось, что он станет заместителем главы МИД.
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В миреАндрей МельникОлаф ШольцГерманияУкраинаВладимир ЗеленскийБерлин (город)Левая (партия)Вооруженные силы Украины
 
 
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