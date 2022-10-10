https://ria.ru/20221010/ucheniya-1822830392.html

Япония и США провели учения с применением системы HIMARS, сообщили СМИ

Япония и США провели учения с применением системы HIMARS, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2022

Япония и США провели учения с применением системы HIMARS, сообщили СМИ

Наземные силы самообороны Японии и ВМС США провели в понедельник совместные учения, в рамках которых были задействованы реактивные системы залпового огня... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:33

2022-10-10T15:33

2022-10-10T15:33

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ТОКИО, 10 окт – РИА Новости. Наземные силы самообороны Японии и ВМС США провели в понедельник совместные учения, в рамках которых были задействованы реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщает агентство Киодо.По данным агентства, учения были открыты для СМИ и проходили на учебном полигоне Яусубэцу. В них приняли участие около 150 служащих наземных сил самообороны, дислоцированных на Хоккайдо и около 40 военнослужащих ВМС США с Окинавы.В частности, в ходе учений была проведена симуляция нападения условного противника на японские отдаленные острова."Японские и американские военнослужащие провели проверку координации между системами, также были выпущены в общей сложности 24 ракеты из системы залпового огня по цели, отдаленной на расстояние 13 километров", - отмечается в сообщении агентства.Кроме этого подчеркивается, что данные совместные учения являются частью маневров, проводимых Японией и США с 1 по 14 октября.

https://ria.ru/20221008/zaporozhe-1822485744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, сша, хоккайдо, военно-морские силы сша