https://ria.ru/20221010/ucheniya-1822830392.html
Япония и США провели учения с применением системы HIMARS, сообщили СМИ
Япония и США провели учения с применением системы HIMARS, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2022
Япония и США провели учения с применением системы HIMARS, сообщили СМИ
Наземные силы самообороны Японии и ВМС США провели в понедельник совместные учения, в рамках которых были задействованы реактивные системы залпового огня... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:33
2022-10-10T15:33
2022-10-10T15:33
в мире
япония
сша
хоккайдо
военно-морские силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799465670_0:89:2887:1713_1920x0_80_0_0_4976d34767606cc7239b1c2c216ea009.jpg
ТОКИО, 10 окт – РИА Новости. Наземные силы самообороны Японии и ВМС США провели в понедельник совместные учения, в рамках которых были задействованы реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщает агентство Киодо.По данным агентства, учения были открыты для СМИ и проходили на учебном полигоне Яусубэцу. В них приняли участие около 150 служащих наземных сил самообороны, дислоцированных на Хоккайдо и около 40 военнослужащих ВМС США с Окинавы.В частности, в ходе учений была проведена симуляция нападения условного противника на японские отдаленные острова."Японские и американские военнослужащие провели проверку координации между системами, также были выпущены в общей сложности 24 ракеты из системы залпового огня по цели, отдаленной на расстояние 13 километров", - отмечается в сообщении агентства.Кроме этого подчеркивается, что данные совместные учения являются частью маневров, проводимых Японией и США с 1 по 14 октября.
https://ria.ru/20221008/zaporozhe-1822485744.html
япония
сша
хоккайдо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799465670_229:0:2583:1765_1920x0_80_0_0_11d1409a7874610f7a8aa65029bfe487.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, хоккайдо, военно-морские силы сша
В мире, Япония, США, Хоккайдо, Военно-морские силы США
Япония и США провели учения с применением системы HIMARS, сообщили СМИ
Агентство Киодо: Япония и США провели совместные учения с применением системы HIMARS