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Япония и США провели учения с применением системы HIMARS, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2022
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Япония и США провели учения с применением системы HIMARS, сообщили СМИ
Япония и США провели учения с применением системы HIMARS, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2022
Япония и США провели учения с применением системы HIMARS, сообщили СМИ
Наземные силы самообороны Японии и ВМС США провели в понедельник совместные учения, в рамках которых были задействованы реактивные системы залпового огня... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:33
2022-10-10T15:33
в мире
япония
сша
хоккайдо
военно-морские силы сша
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ТОКИО, 10 окт – РИА Новости. Наземные силы самообороны Японии и ВМС США провели в понедельник совместные учения, в рамках которых были задействованы реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщает агентство Киодо.По данным агентства, учения были открыты для СМИ и проходили на учебном полигоне Яусубэцу. В них приняли участие около 150 служащих наземных сил самообороны, дислоцированных на Хоккайдо и около 40 военнослужащих ВМС США с Окинавы.В частности, в ходе учений была проведена симуляция нападения условного противника на японские отдаленные острова."Японские и американские военнослужащие провели проверку координации между системами, также были выпущены в общей сложности 24 ракеты из системы залпового огня по цели, отдаленной на расстояние 13 километров", - отмечается в сообщении агентства.Кроме этого подчеркивается, что данные совместные учения являются частью маневров, проводимых Японией и США с 1 по 14 октября.
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в мире, япония, сша, хоккайдо, военно-морские силы сша
В мире, Япония, США, Хоккайдо, Военно-морские силы США
15:33 10.10.2022
 
Япония и США провели учения с применением системы HIMARS, сообщили СМИ

Агентство Киодо: Япония и США провели совместные учения с применением системы HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ТОКИО, 10 окт – РИА Новости. Наземные силы самообороны Японии и ВМС США провели в понедельник совместные учения, в рамках которых были задействованы реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщает агентство Киодо.
По данным агентства, учения были открыты для СМИ и проходили на учебном полигоне Яусубэцу. В них приняли участие около 150 служащих наземных сил самообороны, дислоцированных на Хоккайдо и около 40 военнослужащих ВМС США с Окинавы.
В частности, в ходе учений была проведена симуляция нападения условного противника на японские отдаленные острова.
"Японские и американские военнослужащие провели проверку координации между системами, также были выпущены в общей сложности 24 ракеты из системы залпового огня по цели, отдаленной на расстояние 13 километров", - отмечается в сообщении агентства.
Кроме этого подчеркивается, что данные совместные учения являются частью маневров, проводимых Японией и США с 1 по 14 октября.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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В миреЯпонияСШАХоккайдоВоенно-морские силы США
 
 
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