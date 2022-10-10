https://ria.ru/20221010/toplivo-1822942535.html

Франция направила запасы топлива на нужды производителей сахара

Франция направила запасы топлива на нужды производителей сахара - РИА Новости, 10.10.2022

Франция направила запасы топлива на нужды производителей сахара

Франция направила стратегические запасы топлива на нужды производителей сахара, которые предупредили, что срыв уборки сахарной свеклы из-за дефицита горючего... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:46

2022-10-10T19:46

2022-10-10T19:46

франция

гавр

нормандия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Франция направила стратегические запасы топлива на нужды производителей сахара, которые предупредили, что срыв уборки сахарной свеклы из-за дефицита горючего может привести к остановке предприятий, передает агентство Рейтер со ссылкой на Национальный синдикат сахарозаводчиков (SNFS).Сахарные заводы Франции, которые обычно работают с сентября до начала февраля, зависят от наличия у фермеров достаточного количества топлива для уборки сахарной свеклы и ее транспортировки на завод для переработки.Решение о высвобождении стратегических запасов последовало после встречи производителей сахара с министром сельского хозяйства Франции Марком Фено на прошлой неделе. "Мы объяснили, что существует тревожная неопределенность, которая может привести к временному закрытию заводов", - сказал глава SNFS Кристиан Шпигелер.С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.В воскресенье министерство энергетических преобразований Франции сообщило, что почти на 30% автозаправочных станций страны наблюдается дефицит как минимум одного вида топлива.

https://ria.ru/20221006/toplivo-1821960186.html

https://ria.ru/20221010/ocheredi-1822846166.html

франция

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франция, гавр, нормандия