https://ria.ru/20221010/toplivo-1822942535.html
Франция направила запасы топлива на нужды производителей сахара
Франция направила запасы топлива на нужды производителей сахара - РИА Новости, 10.10.2022
Франция направила запасы топлива на нужды производителей сахара
Франция направила стратегические запасы топлива на нужды производителей сахара, которые предупредили, что срыв уборки сахарной свеклы из-за дефицита горючего... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:46
2022-10-10T19:46
2022-10-10T19:46
франция
гавр
нормандия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759543481_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_24dd1a4b775df8fe66a0fb1e847259e6.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Франция направила стратегические запасы топлива на нужды производителей сахара, которые предупредили, что срыв уборки сахарной свеклы из-за дефицита горючего может привести к остановке предприятий, передает агентство Рейтер со ссылкой на Национальный синдикат сахарозаводчиков (SNFS).Сахарные заводы Франции, которые обычно работают с сентября до начала февраля, зависят от наличия у фермеров достаточного количества топлива для уборки сахарной свеклы и ее транспортировки на завод для переработки.Решение о высвобождении стратегических запасов последовало после встречи производителей сахара с министром сельского хозяйства Франции Марком Фено на прошлой неделе. "Мы объяснили, что существует тревожная неопределенность, которая может привести к временному закрытию заводов", - сказал глава SNFS Кристиан Шпигелер.С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.В воскресенье министерство энергетических преобразований Франции сообщило, что почти на 30% автозаправочных станций страны наблюдается дефицит как минимум одного вида топлива.
https://ria.ru/20221006/toplivo-1821960186.html
https://ria.ru/20221010/ocheredi-1822846166.html
франция
гавр
нормандия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759543481_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_d660aa8ff8d80b23c4caff49d58dd4cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, гавр, нормандия
Франция направила запасы топлива на нужды производителей сахара
Франция распечатала стратегические запасы топлива для нужд производителей сахара
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Франция направила стратегические запасы топлива на нужды производителей сахара, которые предупредили, что срыв уборки сахарной свеклы из-за дефицита горючего может привести к остановке предприятий, передает
агентство Рейтер со ссылкой на Национальный синдикат сахарозаводчиков (SNFS).
Сахарные заводы Франции, которые обычно работают с сентября до начала февраля, зависят от наличия у фермеров достаточного количества топлива для уборки сахарной свеклы и ее транспортировки на завод для переработки.
Решение о высвобождении стратегических запасов последовало после встречи производителей сахара с министром сельского хозяйства Франции Марком Фено на прошлой неделе. "Мы объяснили, что существует тревожная неопределенность, которая может привести к временному закрытию заводов", - сказал глава SNFS Кристиан Шпигелер.
С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.
Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр
в Нормандии
, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.
В воскресенье министерство энергетических преобразований Франции сообщило, что почти на 30% автозаправочных станций страны наблюдается дефицит как минимум одного вида топлива.