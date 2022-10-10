https://ria.ru/20221010/tigritsa-1822742750.html

Росприроднадзор намерен изъять тигрицу, ослепшую из-за плохого ухода

Росприроднадзор намерен изъять тигрицу, ослепшую из-за плохого ухода - РИА Новости, 10.10.2022

Росприроднадзор намерен изъять тигрицу, ослепшую из-за плохого ухода

Росприроднадзор намерен добиться изъятия у жителя Саратова тигрицы, которая ослепла из-за отсутствия надлежащего ухода в сарае без окон и нуждается в лечении,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:52

2022-10-10T11:52

2022-10-10T11:52

светлана радионова

саратов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Росприроднадзор намерен добиться изъятия у жителя Саратова тигрицы, которая ослепла из-за отсутствия надлежащего ухода в сарае без окон и нуждается в лечении, заявила в понедельник глава ведомства Светлана Радионова."В службу поступают сообщения с просьбой помочь тигрице по кличке Аврора из Саратова. Мы знаем, что животное попало в неволю тигренком. А когда Аврора подросла, ее просто "списали" - заперли в сарае без окон. Из-за отсутствия надлежащего ухода животное ослепло... Мы обратились в прокуратуру - вижу достаточно оснований для возбуждения дела об административном правонарушении и изъятия тигрицы", - написала Радионова в Telegram-канале.Она отметила, что инспекторы Росприроднадзора и сотрудники полиции выезжали на место для выяснения ситуации."Такое бесчеловечное отношение к живому существу не должно оставаться безнаказанным. Собственник тигрицы, индивидуальный предприниматель, уверяет, что заботится о ней, но мы не верим. Во время осмотра мы увидели совсем другую картину: тесная клетка в помещении без света и свежего воздуха. После нашего вмешательства срочно был найден врач, он осмотрел зверя и подтвердил, что животное нуждается в лечении... Хотя животное не краснокнижное, мы не оставим его в беде. Будем принимать все меры, которые нам доступны, и искать возможность переселить Аврору туда, где о ней будут по-настоящему заботиться", - подчеркнула Радионова.

https://ria.ru/20220927/medved-1819717060.html

https://ria.ru/20220808/spasenie-1807920407.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

светлана радионова, саратов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)