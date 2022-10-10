https://ria.ru/20221010/stroyki-1822900504.html

В Подмосковье скорректируют подход к стройкам по госконтрактам

В Подмосковье скорректируют подход к стройкам по госконтрактам - РИА Новости, 10.10.2022

В Подмосковье скорректируют подход к стройкам по госконтрактам

Власти Московской области скорректирует подход к строительству объектов, которые возводятся по госконтрактам с сохранением всех ранее озвученных планов,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:47

2022-10-10T17:47

2022-10-10T17:47

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Власти Московской области скорректирует подход к строительству объектов, которые возводятся по госконтрактам с сохранением всех ранее озвученных планов, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.По данным пресс-службы, в 2023 году, рост собственных доходов региона составит 8,7%. При этом в условиях геополитической и экономической непредсказуемости понятно, что нужно быть готовыми к быстрому реагированию, и поэтому правительство области будет отслеживать ситуацию и принимать меры.В областном правительстве отметили, что новый механизм позволит быстро перераспределять средства на срочные цели и открывать финансирование уже на следующий день после согласования, в том числе на поддержку мобилизованных в Московской области.Ранее сообщалось, что в 2023 году запланировано начать строительство и реконструкцию 26 новых объектов, в которые войдут 9 детских садов, 9 учреждений здравоохранения, а также 4 школы, дом детского творчества, стадион, общежитие, театр и стадион.

https://ria.ru/20221006/podmoskove-1821970762.html

https://ria.ru/20221006/dolgostroy-1821943815.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, жилье