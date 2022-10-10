https://ria.ru/20221010/stroyki-1822900504.html
В Подмосковье скорректируют подход к стройкам по госконтрактам
В Подмосковье скорректируют подход к стройкам по госконтрактам - РИА Новости, 10.10.2022
В Подмосковье скорректируют подход к стройкам по госконтрактам
Власти Московской области скорректирует подход к строительству объектов, которые возводятся по госконтрактам с сохранением всех ранее озвученных планов,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:47
2022-10-10T17:47
2022-10-10T17:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Власти Московской области скорректирует подход к строительству объектов, которые возводятся по госконтрактам с сохранением всех ранее озвученных планов, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.По данным пресс-службы, в 2023 году, рост собственных доходов региона составит 8,7%. При этом в условиях геополитической и экономической непредсказуемости понятно, что нужно быть готовыми к быстрому реагированию, и поэтому правительство области будет отслеживать ситуацию и принимать меры.В областном правительстве отметили, что новый механизм позволит быстро перераспределять средства на срочные цели и открывать финансирование уже на следующий день после согласования, в том числе на поддержку мобилизованных в Московской области.Ранее сообщалось, что в 2023 году запланировано начать строительство и реконструкцию 26 новых объектов, в которые войдут 9 детских садов, 9 учреждений здравоохранения, а также 4 школы, дом детского творчества, стадион, общежитие, театр и стадион.
https://ria.ru/20221006/podmoskove-1821970762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Общество, Жилье
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Власти Московской области скорректирует подход к строительству объектов, которые возводятся по госконтрактам с сохранением всех ранее озвученных планов, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
По данным пресс-службы, в 2023 году, рост собственных доходов региона составит 8,7%. При этом в условиях геополитической и экономической непредсказуемости понятно, что нужно быть готовыми к быстрому реагированию, и поэтому правительство области будет отслеживать ситуацию и принимать меры.
"Мы считаем приоритетом поддержку мобилизованных и их семей, помощь со снаряжением и экипировкой. И эту работу обязательно продолжим, но не за счет отказа от строительства школ, детских садов или благоустройства, а благодаря новому инструменту бюджетирования, который позволит гибко управлять финансами", - приводятся слова губернатора Андрея Воробьева
.
В областном правительстве отметили, что новый механизм позволит быстро перераспределять средства на срочные цели и открывать финансирование уже на следующий день после согласования, в том числе на поддержку мобилизованных в Московской области.
"Новые мы тоже не откладываем в долгий ящик, но выход рабочих на стройку будем дополнительно согласовывать с поправкой на экономическую ситуацию, потому что меняется она очень быстро", - добавил Воробьев.
Ранее сообщалось, что в 2023 году запланировано начать строительство и реконструкцию 26 новых объектов, в которые войдут 9 детских садов, 9 учреждений здравоохранения, а также 4 школы, дом детского творчества, стадион, общежитие, театр и стадион.