https://ria.ru/20221010/shor-1822696500.html

Вопрос Приднестровья нужно регулировать на уровне глав стран, заявил Шор

Вопрос Приднестровья нужно регулировать на уровне глав стран, заявил Шор - РИА Новости, 10.10.2022

Вопрос Приднестровья нужно регулировать на уровне глав стран, заявил Шор

Вопрос Приднестровья необходимо урегулировать на уровне глав государств, а не многосторонних форматов, считает лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T08:54

2022-10-10T08:54

2022-10-10T09:04

в мире

илан шор

збигнев рау

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мид польши

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Вопрос Приднестровья необходимо урегулировать на уровне глав государств, а не многосторонних форматов, считает лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор.Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах."Это решение (приднестровского вопроса – ред.) должно быть на уровне сторон конфликта, а также лидеров государств, заинтересованных в разрешении данной конфликтной ситуации. Любые форматы придуманы политиками, чтобы не решать вопрос. Когда есть желание решить вопрос, то садятся за стол три человека, и находится решение во благо людей, а когда хочется размыть проблему и создать из нее миф, пиар, можно создать формат "5+2", "18+2", только толку от этого не будет", - заявил Шор в интервью РИА Новости по Skype.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Читайте полный текст интервью Илана Шора >>

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822687396.html

https://ria.ru/20221010/pridnestrove-1822695234.html

молдавия

кишинев

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в мире, илан шор, збигнев рау, молдавия, кишинев, украина, обсе, мид польши