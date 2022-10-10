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Вопрос Приднестровья нужно регулировать на уровне глав стран, заявил Шор - РИА Новости, 10.10.2022
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Вопрос Приднестровья нужно регулировать на уровне глав стран, заявил Шор
Вопрос Приднестровья нужно регулировать на уровне глав стран, заявил Шор - РИА Новости, 10.10.2022
Вопрос Приднестровья нужно регулировать на уровне глав стран, заявил Шор
Вопрос Приднестровья необходимо урегулировать на уровне глав государств, а не многосторонних форматов, считает лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T08:54
2022-10-10T09:04
в мире
илан шор
збигнев рау
молдавия
кишинев
украина
обсе
мид польши
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Вопрос Приднестровья необходимо урегулировать на уровне глав государств, а не многосторонних форматов, считает лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор.Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах."Это решение (приднестровского вопроса – ред.) должно быть на уровне сторон конфликта, а также лидеров государств, заинтересованных в разрешении данной конфликтной ситуации. Любые форматы придуманы политиками, чтобы не решать вопрос. Когда есть желание решить вопрос, то садятся за стол три человека, и находится решение во благо людей, а когда хочется размыть проблему и создать из нее миф, пиар, можно создать формат "5+2", "18+2", только толку от этого не будет", - заявил Шор в интервью РИА Новости по Skype.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Читайте полный текст интервью Илана Шора &gt;&gt;
https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822687396.html
https://ria.ru/20221010/pridnestrove-1822695234.html
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в мире, илан шор, збигнев рау, молдавия, кишинев, украина, обсе, мид польши
В мире, Илан Шор, Збигнев Рау, Молдавия, Кишинев, Украина, ОБСЕ, МИД Польши
08:54 10.10.2022 (обновлено: 09:04 10.10.2022)
 
Вопрос Приднестровья нужно регулировать на уровне глав стран, заявил Шор

Илан Шор: вопрос Приднестровья необходимо урегулировать на уровне глав государств

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Вопрос Приднестровья необходимо урегулировать на уровне глав государств, а не многосторонних форматов, считает лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор.
Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
Молдавский политик Шор о санкциях против России - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
06:15
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"Это решение (приднестровского вопроса – ред.) должно быть на уровне сторон конфликта, а также лидеров государств, заинтересованных в разрешении данной конфликтной ситуации. Любые форматы придуманы политиками, чтобы не решать вопрос. Когда есть желание решить вопрос, то садятся за стол три человека, и находится решение во благо людей, а когда хочется размыть проблему и создать из нее миф, пиар, можно создать формат "5+2", "18+2", только толку от этого не будет", - заявил Шор в интервью РИА Новости по Skype.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Читайте полный текст интервью Илана Шора >>
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
08:37
Приднестровский вопрос невозможно решить без компромиссов, заявил Шор
 
В миреИлан ШорЗбигнев РауМолдавияКишиневУкраинаОБСЕМИД Польши
 
 
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