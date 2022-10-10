https://ria.ru/20221010/shenbom-1822966030.html
Главу кибербезопасности ФРГ подозревают в связях с российскими спецслужбами
Главу кибербезопасности ФРГ подозревают в связях с российскими спецслужбами - РИА Новости, 10.10.2022
Главу кибербезопасности ФРГ подозревают в связях с российскими спецслужбами
Министерство внутренних дел Германии детально изучает информацию СМИ о том, что глава агентства по безопасности информационных технологий ФРГ (BSI) Арне Шенбом... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T22:08
2022-10-10T22:08
2022-10-10T22:09
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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Министерство внутренних дел Германии детально изучает информацию СМИ о том, что глава агентства по безопасности информационных технологий ФРГ (BSI) Арне Шенбом якобы был связан с российскими спецслужбами, сообщил журналистам официальный представитель МВД Германии.При этом на просьбу прокомментировать, покинул ли Шенбом свой пост руководителя ведомства по безопасности информационных технологий, спикер не дал ответа по существу."На данный момент я не могу сказать вам ничего о кадровых вопросах", - отметил представитель МВД.В понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило, что главу агентства по безопасности информационных технологий Германии Шенбома собираются уволить якобы из-за подозрений в связях с российскими спецслужбами.Как ранее сообщила немецкая газета Tagesspiegel, Шенбом столкнулся со шквалом критики из-за возможной связи с российскими спецслужбами через "противоречивое" объединение Cyber-Sicherheitsrat Deutschland (Совет по кибербезопасности Германии), в котором также состояла берлинская компания по кибербезопасности Protelion. По данным издания, до конца марта она носила название Infotecs GmbH и являлась "дочкой" российской компании, которая, по информации исследовательской сети Policy Network Analytics, была основана бывшим сотрудником КГБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, мвд германии, технологии
В мире, Германия, МВД Германии, Технологии
22:08 10.10.2022 (обновлено: 22:09 10.10.2022)
Главу кибербезопасности ФРГ подозревают в связях с российскими спецслужбами
Главу ведомства кибербезопасности ФРГ Шенбома заподозрили в связях с Россией
БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Министерство внутренних дел Германии детально изучает информацию СМИ о том, что глава агентства по безопасности информационных технологий ФРГ (BSI) Арне Шенбом якобы был связан с российскими спецслужбами, сообщил журналистам официальный представитель МВД Германии.
"Мы очень серьезно относимся к фактам, о которых сообщалось в СМИ в выходные дни, и мы также очень тщательно расследуем их во всех аспектах", - сказал представитель МВД.
При этом на просьбу прокомментировать, покинул ли Шенбом свой пост руководителя ведомства по безопасности информационных технологий, спикер не дал ответа по существу.
"На данный момент я не могу сказать вам ничего о кадровых вопросах", - отметил представитель МВД.
В понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило, что главу агентства по безопасности информационных технологий Германии Шенбома собираются уволить якобы из-за подозрений в связях с российскими спецслужбами.
Как ранее сообщила немецкая газета Tagesspiegel, Шенбом столкнулся со шквалом критики из-за возможной связи с российскими спецслужбами через "противоречивое" объединение Cyber-Sicherheitsrat Deutschland (Совет по кибербезопасности Германии), в котором также состояла берлинская компания по кибербезопасности Protelion. По данным издания, до конца марта она носила название Infotecs GmbH и являлась "дочкой" российской компании, которая, по информации исследовательской сети Policy Network Analytics, была основана бывшим сотрудником КГБ.