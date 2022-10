https://ria.ru/20221010/scorsese-1822867964.html

Дель Торо заступился за "случайные шедевры" Скорсезе

Гильермо дель Торо заступился за Мартина Скорсезе, фильмы которого были раскритикованы в публикации в журнале The Critic, сообщает The New York Post.

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Гильермо дель Торо заступился за Мартина Скорсезе, фильмы которого были раскритикованы в публикации в журнале The Critic, сообщает The New York Post. Он утверждает, что в статье есть заблуждения, небрежные неточности и враждебные по интонации прилагательные, которые не подкрепляются никакими фактами. В публикации в The Critic Шон Иган назвал фильм Скорсезе "Славные парни" "случайным шедевром", который заставил зрителей поверить в талант режиссера. После этого проекта режиссер "лениво" остановился на съемках фильмов о мафии, считает журналист. Иган вкратце рассмотрел фильмографию Скорсезе и заявил, что "Таксист" страдает от "нехватки импульса и морали". Драму "Нью-Йорк, Нью-Йорк" он уподобил мыльной опере. "Бешеный бык", по мнению критика, "повсеместно плохой фильм": там нет саундтрека, повторяются диалоги, конфронтация нудна, а черно-белые кадры бессмысленны.

