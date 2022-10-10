17:17 10.10.2022 (обновлено: 17:37 10.10.2022)
Дель Торо заступился за "случайные шедевры" Скорсезе
Дель Торо заступился за Скорсезе после разгромной статьи о творчестве последнего
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Гильермо дель Торо заступился за Мартина Скорсезе, фильмы которого были раскритикованы в публикации в журнале The Critic, сообщает The New York Post.
"Если бы Бог предложил сократить мою жизнь, чтобы продлить дни Скорсезе, я бы согласился. Этот человек понимает кино. Защищает его и олицетворяет. Он всегда боролся за искусство и выступал против индустрии. Он никому не подчинялся и вошел в историю", — написал Дель Торо в соцсети.
Он утверждает, что в статье есть заблуждения, небрежные неточности и враждебные по интонации прилагательные, которые не подкрепляются никакими фактами.
В публикации в The Critic Шон Иган назвал фильм Скорсезе "Славные парни" "случайным шедевром", который заставил зрителей поверить в талант режиссера. После этого проекта режиссер "лениво" остановился на съемках фильмов о мафии, считает журналист.
Иган вкратце рассмотрел фильмографию Скорсезе и заявил, что "Таксист" страдает от "нехватки импульса и морали". Драму "Нью-Йорк, Нью-Йорк" он уподобил мыльной опере. "Бешеный бык", по мнению критика, "повсеместно плохой фильм": там нет саундтрека, повторяются диалоги, конфронтация нудна, а черно-белые кадры бессмысленны.