https://ria.ru/20221010/sanaviatsiya-1822789607.html
Ставропольская санавиация перевезла за 2 года 340 пациентов
Ставропольская санавиация перевезла за 2 года 340 пациентов - РИА Новости, 10.10.2022
Ставропольская санавиация перевезла за 2 года 340 пациентов
Ставропольская санавиация за два года работы доставила в стационары 340 пациентов, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства здравоохранения. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:01
2022-10-10T14:01
2022-10-10T14:01
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ставрополь
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Ставропольская санавиация за два года работы доставила в стационары 340 пациентов, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства здравоохранения.Он напомнил, что санавация как направление оказания экстренной медицинской помощи возродилась и развивается благодаря региональному проекту "Развитие первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение".В свою очередь, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подчеркнул важность успешной реализации в крае нацпроекта "Здравоохранение"."Мы постоянно работаем над повышением не только доступности, но и оперативности медицинской помощи. И санавиация здесь очень востребована. В экстренных случаях мы значительно сокращаем время доставки пациента в больницу. Причём, специализированную помощь он сможет получить уже на борту", – прокомментировал Владимиров.
https://ria.ru/20220805/operatsii-1807477285.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир владимиров, ставрополь, ставропольский край, общество, здоровье - общество
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ставрополь, Ставропольский край, Общество, Здоровье - Общество
СТАВРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Ставропольская санавиация за два года работы доставила в стационары 340 пациентов, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства здравоохранения.
Он напомнил, что санавация как направление оказания экстренной медицинской помощи возродилась и развивается благодаря региональному проекту "Развитие первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение".
"Сейчас на борту вертолёта посменно работают четыре медицинские бригады, сформированные на базе взрослой и детской краевых клинических больниц и городской больницы скорой медицинской помощи в Ставрополе. Средняя скорость полета санитарного борта составляет 200-220 километров в час, что позволяет максимально быстро эвакуировать пациентов без автомобильных пробок и неровных дорог. Транспортировка пациента практически из любой точки Ставропольского края занимает не более часа", – отметил первый заместитель министра здравоохранения региона Юрий Литвинов.
В свою очередь, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
подчеркнул важность успешной реализации в крае нацпроекта "Здравоохранение".
"Мы постоянно работаем над повышением не только доступности, но и оперативности медицинской помощи. И санавиация здесь очень востребована. В экстренных случаях мы значительно сокращаем время доставки пациента в больницу. Причём, специализированную помощь он сможет получить уже на борту", – прокомментировал Владимиров.