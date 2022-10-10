https://ria.ru/20221010/sanaviatsiya-1822789607.html

Ставропольская санавиация перевезла за 2 года 340 пациентов

Ставропольская санавиация перевезла за 2 года 340 пациентов - РИА Новости, 10.10.2022

Ставропольская санавиация перевезла за 2 года 340 пациентов

Ставропольская санавиация за два года работы доставила в стационары 340 пациентов, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства здравоохранения. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:01

2022-10-10T14:01

2022-10-10T14:01

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СТАВРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Ставропольская санавиация за два года работы доставила в стационары 340 пациентов, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства здравоохранения.Он напомнил, что санавация как направление оказания экстренной медицинской помощи возродилась и развивается благодаря региональному проекту "Развитие первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение".В свою очередь, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подчеркнул важность успешной реализации в крае нацпроекта "Здравоохранение"."Мы постоянно работаем над повышением не только доступности, но и оперативности медицинской помощи. И санавиация здесь очень востребована. В экстренных случаях мы значительно сокращаем время доставки пациента в больницу. Причём, специализированную помощь он сможет получить уже на борту", – прокомментировал Владимиров.

https://ria.ru/20220805/operatsii-1807477285.html

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Алёна Пава

владимир владимиров, ставрополь, ставропольский край, общество, здоровье - общество