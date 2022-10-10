https://ria.ru/20221010/rosgvardiya-1822802151.html
В Омске вынесли приговор трем росгвардейцам за взятки от наркоторговцев
В Омске вынесли приговор трем росгвардейцам за взятки от наркоторговцев - РИА Новости, 10.10.2022
В Омске вынесли приговор трем росгвардейцам за взятки от наркоторговцев
Первомайский районный суд Омска приговорил к срокам от 8 до 10 лет трех бывших сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, бравших взятки с наркоторговцев,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:16
2022-10-10T14:16
2022-10-10T14:20
происшествия
омск
омская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ОМСК, 10 окт - РИА Новости. Первомайский районный суд Омска приговорил к срокам от 8 до 10 лет трех бывших сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, бравших взятки с наркоторговцев, рассказали в пресс-службе областного УФСБ.По имеющимся у УФСБ данным, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Омской области Сергей Метелев и Александр Усачев под руководством Андрея Муромского получали взятки от наркоторговцев за возможность спокойно работать. Задержали их с поличным в октябре 2020 года. Позже в гараже у Муромского нашли более 70 грамм наркотических веществ. После возбуждения уголовного дела всех троих уволили."Ему (Муромскому – ред.) назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 900 тысяч рублей с лишением специального звания "лейтенант полиции" и права занимать должности в системе правоохранительных органов сроком на 7 лет", - говорится в релизе.Метелева приговорили к 9 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 800 тысяч рублей с лишением специального звания "старший сержант полиции" и права занимать должности в системе правоохранительных органов сроком на 7 лет. Усачева - к 8 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 700 тысяч рублей с лишением специального звания "старший сержант полиции" и права занимать должности в системе правоохранительных органов сроком на 6 лет.Всех их признали виновными в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, Муромского дополнительно - в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере.
https://ria.ru/20221010/rosgvardiya-1822742669.html
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РИА Новости
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происшествия, омск, омская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Омск, Омская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
14:16 10.10.2022 (обновлено: 14:20 10.10.2022)
В Омске вынесли приговор трем росгвардейцам за взятки от наркоторговцев
В Омске трое росгвардейцев, покрывавшие наркоторговцев, получили сроки до десяти лет
ОМСК, 10 окт - РИА Новости. Первомайский районный суд Омска приговорил к срокам от 8 до 10 лет трех бывших сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, бравших взятки с наркоторговцев, рассказали в пресс-службе областного УФСБ.
По имеющимся у УФСБ данным, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Омской области
Сергей Метелев и Александр Усачев под руководством Андрея Муромского получали взятки от наркоторговцев за возможность спокойно работать. Задержали их с поличным в октябре 2020 года. Позже в гараже у Муромского нашли более 70 грамм наркотических веществ. После возбуждения уголовного дела всех троих уволили.
"Ему (Муромскому – ред.) назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 900 тысяч рублей с лишением специального звания "лейтенант полиции" и права занимать должности в системе правоохранительных органов сроком на 7 лет", - говорится в релизе.
Метелева приговорили к 9 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 800 тысяч рублей с лишением специального звания "старший сержант полиции" и права занимать должности в системе правоохранительных органов сроком на 7 лет. Усачева - к 8 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 700 тысяч рублей с лишением специального звания "старший сержант полиции" и права занимать должности в системе правоохранительных органов сроком на 6 лет.
Всех их признали виновными в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, Муромского дополнительно - в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере.