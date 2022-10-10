https://ria.ru/20221010/rassledovanie-1822919477.html
Швеция не ответила на обращение Мишустина по "Северному потоку"
Швеция не ответила на обращение Мишустина по "Северному потоку" - РИА Новости, 10.10.2022
Швеция не ответила на обращение Мишустина по "Северному потоку"
Российское посольство в Стокгольме подтвердило РИА Новости факт обращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина к шведской коллеге Магдалене Андрессон с... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:19
2022-10-10T18:19
2022-10-10T18:26
россия
северный поток
в мире
михаил мишустин
швеция
стокгольм (город)
газпром
авария на "северных потоках"
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ЦЮРИХ, 10 окт - РИА Новости. Российское посольство в Стокгольме подтвердило РИА Новости факт обращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина к шведской коллеге Магдалене Андрессон с просьбой об участии России в расследовании теракта на "Северном потоке", Швеция пока не отреагировала на соответствующее письмо.Ранее шведские СМИ сообщили, что Мишустин направил Андерссон письмо, в котором попросил привлечь к расследованию инцидентов с "Северными потоками" российскую сторону, в том числе компанию "Газпром"."Факт направления письма М. В. Мишустина подтверждаем. Реакции шведской стороны на данный момент не последовало", - заявили в дипмиссии.
https://ria.ru/20221010/potoki-1822921103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный поток, в мире, михаил мишустин, швеция, стокгольм (город), газпром, авария на "северных потоках"
Россия, Северный поток, В мире, Михаил Мишустин, Швеция, Стокгольм (город), Газпром, Авария на "Северных потоках"
18:19 10.10.2022 (обновлено: 18:26 10.10.2022)
Швеция не ответила на обращение Мишустина по "Северному потоку"
Швеция пока не отреагировала на письмо Мишустина по расследованию по "Северному потоку"