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Швеция не ответила на обращение Мишустина по "Северному потоку" - РИА Новости, 10.10.2022
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Швеция не ответила на обращение Мишустина по "Северному потоку"
Швеция не ответила на обращение Мишустина по "Северному потоку" - РИА Новости, 10.10.2022
Швеция не ответила на обращение Мишустина по "Северному потоку"
Российское посольство в Стокгольме подтвердило РИА Новости факт обращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина к шведской коллеге Магдалене Андрессон с... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:19
2022-10-10T18:26
россия
северный поток
в мире
михаил мишустин
швеция
стокгольм (город)
газпром
авария на "северных потоках"
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ЦЮРИХ, 10 окт - РИА Новости. Российское посольство в Стокгольме подтвердило РИА Новости факт обращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина к шведской коллеге Магдалене Андрессон с просьбой об участии России в расследовании теракта на "Северном потоке", Швеция пока не отреагировала на соответствующее письмо.Ранее шведские СМИ сообщили, что Мишустин направил Андерссон письмо, в котором попросил привлечь к расследованию инцидентов с "Северными потоками" российскую сторону, в том числе компанию "Газпром"."Факт направления письма М. В. Мишустина подтверждаем. Реакции шведской стороны на данный момент не последовало", - заявили в дипмиссии.
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россия, северный поток, в мире, михаил мишустин, швеция, стокгольм (город), газпром, авария на "северных потоках"
Россия, Северный поток, В мире, Михаил Мишустин, Швеция, Стокгольм (город), Газпром, Авария на "Северных потоках"
18:19 10.10.2022 (обновлено: 18:26 10.10.2022)
 
Швеция не ответила на обращение Мишустина по "Северному потоку"

Швеция пока не отреагировала на письмо Мишустина по расследованию по "Северному потоку"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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ЦЮРИХ, 10 окт - РИА Новости. Российское посольство в Стокгольме подтвердило РИА Новости факт обращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина к шведской коллеге Магдалене Андрессон с просьбой об участии России в расследовании теракта на "Северном потоке", Швеция пока не отреагировала на соответствующее письмо.
Ранее шведские СМИ сообщили, что Мишустин направил Андерссон письмо, в котором попросил привлечь к расследованию инцидентов с "Северными потоками" российскую сторону, в том числе компанию "Газпром".
"Факт направления письма М. В. Мишустина подтверждаем. Реакции шведской стороны на данный момент не последовало", - заявили в дипмиссии.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 18:23
СМИ: генпрокуратура ФРГ инициировала расследование ЧП на "Северных потоках"
 
РоссияСеверный потокВ миреМихаил МишустинШвецияСтокгольм (город)ГазпромАвария на "Северных потоках"
 
 
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