https://ria.ru/20221010/rassledovanie-1822919477.html

Швеция не ответила на обращение Мишустина по "Северному потоку"

Швеция не ответила на обращение Мишустина по "Северному потоку" - РИА Новости, 10.10.2022

Швеция не ответила на обращение Мишустина по "Северному потоку"

Российское посольство в Стокгольме подтвердило РИА Новости факт обращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина к шведской коллеге Магдалене Андрессон с... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:19

2022-10-10T18:19

2022-10-10T18:26

россия

северный поток

в мире

михаил мишустин

швеция

стокгольм (город)

газпром

авария на "северных потоках"

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ЦЮРИХ, 10 окт - РИА Новости. Российское посольство в Стокгольме подтвердило РИА Новости факт обращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина к шведской коллеге Магдалене Андрессон с просьбой об участии России в расследовании теракта на "Северном потоке", Швеция пока не отреагировала на соответствующее письмо.Ранее шведские СМИ сообщили, что Мишустин направил Андерссон письмо, в котором попросил привлечь к расследованию инцидентов с "Северными потоками" российскую сторону, в том числе компанию "Газпром"."Факт направления письма М. В. Мишустина подтверждаем. Реакции шведской стороны на данный момент не последовало", - заявили в дипмиссии.

https://ria.ru/20221010/potoki-1822921103.html

россия

швеция

стокгольм (город)

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Евгения Нефедова

россия, северный поток, в мире, михаил мишустин, швеция, стокгольм (город), газпром, авария на "северных потоках"