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Вопросы российского промдизайна обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2022
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Вопросы российского промдизайна обсудят на форуме "Сделано в России"
Вопросы российского промдизайна обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2022
Вопросы российского промдизайна обсудят на форуме "Сделано в России"
Деловая сессия "Российский промдизайн: экспортный потенциал и развитие экономики" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России",... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:24
2022-10-10T13:24
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
россия
сделано в россии
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Деловая сессия "Российский промдизайн: экспортный потенциал и развитие экономики" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Промышленный дизайн решает технические, экономические и эстетические вопросы формирования предметной среды потребителей, а также обеспечивает производства качественным конкурентоспособным продуктом", - говорится в сообщении.Наращивание экспортных мощностей на новых рынках и рост продаж - та сфера, в рамках которой готовы работать российские промышленные дизайнеры. Чем шире используются возможности промдизайна на всех стадиях производства, тем больше эффектов получает бизнес заказчика и тем шире становятся его экспортные возможности.В рамках дискуссии эксперты рынка, ведущие дизайнеры, представители органов власти и бизнеса обсудят потенциал российских производителей создавать на рынке дружественных стран конкурентоспособные продукты, насколько развит в России рынок для специалистов промышленного дизайна и какие сферы предоставляют перспективы развития.Кроме того, собравшиеся смогут обсудить, что представляет собой внедрение промышленного дизайна: реальную возможность или трудозатратный процесс? Будет также поднят вопрос, готовы ли российские предприятия позволить себе промдизайн, когда привлечение дизайнеров начинается с планирования, разработки продукта и продолжается на протяжении всего цикла производства.Также участники сессии оценят особенности российского промышленного дизайна, влияние исторического наследия на современных дизайнеров и позиционирование на международном рынке."Ждем вас на сессии "Российский промдизайн: экспортный потенциал и развитие экономики" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - заключили в РЭЦ.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, россия, сделано в россии, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Технологии, Россия, Сделано в России, Форум "Сделано в России"
13:24 10.10.2022
 

Вопросы российского промдизайна обсудят на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Деловая сессия "Российский промдизайн: экспортный потенциал и развитие экономики" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Промышленный дизайн решает технические, экономические и эстетические вопросы формирования предметной среды потребителей, а также обеспечивает производства качественным конкурентоспособным продуктом", - говорится в сообщении.
Наращивание экспортных мощностей на новых рынках и рост продаж - та сфера, в рамках которой готовы работать российские промышленные дизайнеры. Чем шире используются возможности промдизайна на всех стадиях производства, тем больше эффектов получает бизнес заказчика и тем шире становятся его экспортные возможности.
В рамках дискуссии эксперты рынка, ведущие дизайнеры, представители органов власти и бизнеса обсудят потенциал российских производителей создавать на рынке дружественных стран конкурентоспособные продукты, насколько развит в России рынок для специалистов промышленного дизайна и какие сферы предоставляют перспективы развития.
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Кроме того, собравшиеся смогут обсудить, что представляет собой внедрение промышленного дизайна: реальную возможность или трудозатратный процесс? Будет также поднят вопрос, готовы ли российские предприятия позволить себе промдизайн, когда привлечение дизайнеров начинается с планирования, разработки продукта и продолжается на протяжении всего цикла производства.
Также участники сессии оценят особенности российского промышленного дизайна, влияние исторического наследия на современных дизайнеров и позиционирование на международном рынке.
"Ждем вас на сессии "Российский промдизайн: экспортный потенциал и развитие экономики" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - заключили в РЭЦ.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаТехнологииРоссияСделано в РоссииФорум "Сделано в России"
 
 
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