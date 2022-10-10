https://ria.ru/20221010/promdizayn-1822783459.html
Вопросы российского промдизайна обсудят на форуме "Сделано в России"
Вопросы российского промдизайна обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2022
Вопросы российского промдизайна обсудят на форуме "Сделано в России"
Деловая сессия "Российский промдизайн: экспортный потенциал и развитие экономики" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России",... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:24
2022-10-10T13:24
2022-10-10T13:24
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
россия
сделано в россии
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Деловая сессия "Российский промдизайн: экспортный потенциал и развитие экономики" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Промышленный дизайн решает технические, экономические и эстетические вопросы формирования предметной среды потребителей, а также обеспечивает производства качественным конкурентоспособным продуктом", - говорится в сообщении.Наращивание экспортных мощностей на новых рынках и рост продаж - та сфера, в рамках которой готовы работать российские промышленные дизайнеры. Чем шире используются возможности промдизайна на всех стадиях производства, тем больше эффектов получает бизнес заказчика и тем шире становятся его экспортные возможности.В рамках дискуссии эксперты рынка, ведущие дизайнеры, представители органов власти и бизнеса обсудят потенциал российских производителей создавать на рынке дружественных стран конкурентоспособные продукты, насколько развит в России рынок для специалистов промышленного дизайна и какие сферы предоставляют перспективы развития.Кроме того, собравшиеся смогут обсудить, что представляет собой внедрение промышленного дизайна: реальную возможность или трудозатратный процесс? Будет также поднят вопрос, готовы ли российские предприятия позволить себе промдизайн, когда привлечение дизайнеров начинается с планирования, разработки продукта и продолжается на протяжении всего цикла производства.Также участники сессии оценят особенности российского промышленного дизайна, влияние исторического наследия на современных дизайнеров и позиционирование на международном рынке."Ждем вас на сессии "Российский промдизайн: экспортный потенциал и развитие экономики" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - заключили в РЭЦ.
https://ria.ru/20221006/brend-1821906968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, россия, сделано в россии, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Технологии, Россия, Сделано в России, Форум "Сделано в России"
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Деловая сессия "Российский промдизайн: экспортный потенциал и развитие экономики" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Промышленный дизайн решает технические, экономические и эстетические вопросы формирования предметной среды потребителей, а также обеспечивает производства качественным конкурентоспособным продуктом", - говорится в сообщении.
Наращивание экспортных мощностей на новых рынках и рост продаж - та сфера, в рамках которой готовы работать российские промышленные дизайнеры. Чем шире используются возможности промдизайна на всех стадиях производства, тем больше эффектов получает бизнес заказчика и тем шире становятся его экспортные возможности.
В рамках дискуссии эксперты рынка, ведущие дизайнеры, представители органов власти и бизнеса обсудят потенциал российских производителей создавать на рынке дружественных стран конкурентоспособные продукты, насколько развит в России
рынок для специалистов промышленного дизайна и какие сферы предоставляют перспективы развития.
Кроме того, собравшиеся смогут обсудить, что представляет собой внедрение промышленного дизайна: реальную возможность или трудозатратный процесс? Будет также поднят вопрос, готовы ли российские предприятия позволить себе промдизайн, когда привлечение дизайнеров начинается с планирования, разработки продукта и продолжается на протяжении всего цикла производства.
Также участники сессии оценят особенности российского промышленного дизайна, влияние исторического наследия на современных дизайнеров и позиционирование на международном рынке.
"Ждем вас на сессии "Российский промдизайн: экспортный потенциал и развитие экономики" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - заключили в РЭЦ.