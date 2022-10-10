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Производство складского оборудования запустили в Московской области - РИА Новости, 10.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221010/proizvodstvo-1822744926.html
Производство складского оборудования запустили в Московской области
Производство складского оборудования запустили в Московской области - РИА Новости, 10.10.2022
Производство складского оборудования запустили в Московской области
Завод по производству складского оборудования и систем хранения начал работу в городском округе Орехово-Зуево Московской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:57
2022-10-10T11:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
экономика
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Завод по производству складского оборудования и систем хранения начал работу в городском округе Орехово-Зуево Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.На новом предприятии компании "Завод Стеклон" организовано производство складского оборудования полного цикла, а также в рамках импортозамещения разрабатывается и внедряется автоматизированная система паллетного хранения."Инвестиции в запуск проекта составили 300 миллионов рублей. Проект позволит повысить эффективность логистики операторов складских помещений. В рамках реализации инвестпроекта создано почти 150 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что на территории завода сформированы проектно-конструкторский отдел, сервисный металлоцентр по переработке металлопроката, лаборатория, производственные и покрасочные площадки, инструментальные и ремонтные цеха со всеми необходимыми вспомогательными объектами.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), орехово-зуево, экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Орехово-Зуево, Экономика
11:57 10.10.2022
 

Производство складского оборудования запустили в Московской области

CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области / Предприятие компании "Завод Стеклон"
Предприятие компании Завод Стеклон - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Завод по производству складского оборудования и систем хранения начал работу в городском округе Орехово-Зуево Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
На новом предприятии компании "Завод Стеклон" организовано производство складского оборудования полного цикла, а также в рамках импортозамещения разрабатывается и внедряется автоматизированная система паллетного хранения.
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"Инвестиции в запуск проекта составили 300 миллионов рублей. Проект позволит повысить эффективность логистики операторов складских помещений. В рамках реализации инвестпроекта создано почти 150 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой.
Она добавила, что на территории завода сформированы проектно-конструкторский отдел, сервисный металлоцентр по переработке металлопроката, лаборатория, производственные и покрасочные площадки, инструментальные и ремонтные цеха со всеми необходимыми вспомогательными объектами.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Орехово-ЗуевоЭкономика
 
 
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