https://ria.ru/20221010/proizvodstvo-1822744926.html

Производство складского оборудования запустили в Московской области

Производство складского оборудования запустили в Московской области - РИА Новости, 10.10.2022

Производство складского оборудования запустили в Московской области

Завод по производству складского оборудования и систем хранения начал работу в городском округе Орехово-Зуево Московской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:57

2022-10-10T11:57

2022-10-10T11:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

экономика

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Завод по производству складского оборудования и систем хранения начал работу в городском округе Орехово-Зуево Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.На новом предприятии компании "Завод Стеклон" организовано производство складского оборудования полного цикла, а также в рамках импортозамещения разрабатывается и внедряется автоматизированная система паллетного хранения."Инвестиции в запуск проекта составили 300 миллионов рублей. Проект позволит повысить эффективность логистики операторов складских помещений. В рамках реализации инвестпроекта создано почти 150 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что на территории завода сформированы проектно-конструкторский отдел, сервисный металлоцентр по переработке металлопроката, лаборатория, производственные и покрасочные площадки, инструментальные и ремонтные цеха со всеми необходимыми вспомогательными объектами.

https://ria.ru/20221006/podmoskove-1822053484.html

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), орехово-зуево, экономика