https://ria.ru/20221010/proizvodstvo-1822744926.html
Производство складского оборудования запустили в Московской области
Производство складского оборудования запустили в Московской области - РИА Новости, 10.10.2022
Производство складского оборудования запустили в Московской области
Завод по производству складского оборудования и систем хранения начал работу в городском округе Орехово-Зуево Московской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:57
2022-10-10T11:57
2022-10-10T11:57
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Завод по производству складского оборудования и систем хранения начал работу в городском округе Орехово-Зуево Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.На новом предприятии компании "Завод Стеклон" организовано производство складского оборудования полного цикла, а также в рамках импортозамещения разрабатывается и внедряется автоматизированная система паллетного хранения."Инвестиции в запуск проекта составили 300 миллионов рублей. Проект позволит повысить эффективность логистики операторов складских помещений. В рамках реализации инвестпроекта создано почти 150 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что на территории завода сформированы проектно-конструкторский отдел, сервисный металлоцентр по переработке металлопроката, лаборатория, производственные и покрасочные площадки, инструментальные и ремонтные цеха со всеми необходимыми вспомогательными объектами.
https://ria.ru/20221006/podmoskove-1822053484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), орехово-зуево, экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Орехово-Зуево, Экономика
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Завод по производству складского оборудования и систем хранения начал работу в городском округе Орехово-Зуево Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
На новом предприятии компании "Завод Стеклон" организовано производство складского оборудования полного цикла, а также в рамках импортозамещения разрабатывается и внедряется автоматизированная система паллетного хранения.
"Инвестиции в запуск проекта составили 300 миллионов рублей. Проект позволит повысить эффективность логистики операторов складских помещений. В рамках реализации инвестпроекта создано почти 150 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой.
Она добавила, что на территории завода сформированы проектно-конструкторский отдел, сервисный металлоцентр по переработке металлопроката, лаборатория, производственные и покрасочные площадки, инструментальные и ремонтные цеха со всеми необходимыми вспомогательными объектами.