https://ria.ru/20221010/presledovanie-1822958766.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования Суровикина СБУ

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования Суровикина СБУ - РИА Новости, 10.10.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования Суровикина СБУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным, по его оценке, возбуждением уголовного... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T21:16

2022-10-10T21:16

2022-10-10T21:36

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александр бастрыкин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным, по его оценке, возбуждением уголовного дела против командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина на Украине, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск командующего группировкой сил РФ в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина. На сайте МВД Украины опубликована информация о Суровикине как о "скрывающемся от досудебного расследования", указанная дата "исчезновения": 14 марта 2022 года. Ему инкриминируют ст. 110 Уголовного кодекса Украины "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"."Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Владимировича Суровикина", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221010/zakharova-1822905672.html

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служба безопасности украины, в мире, мвд украины, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, александр бастрыкин