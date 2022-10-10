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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования Суровикина СБУ - РИА Новости, 10.10.2022
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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования Суровикина СБУ
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования Суровикина СБУ - РИА Новости, 10.10.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования Суровикина СБУ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным, по его оценке, возбуждением уголовного... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T21:16
2022-10-10T21:36
служба безопасности украины
в мире
мвд украины
следственный комитет россии (ск рф)
украина
россия
александр бастрыкин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным, по его оценке, возбуждением уголовного дела против командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина на Украине, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск командующего группировкой сил РФ в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина. На сайте МВД Украины опубликована информация о Суровикине как о "скрывающемся от досудебного расследования", указанная дата "исчезновения": 14 марта 2022 года. Ему инкриминируют ст. 110 Уголовного кодекса Украины "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"."Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Владимировича Суровикина", - говорится в сообщении.
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служба безопасности украины, в мире, мвд украины, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, александр бастрыкин
Служба безопасности Украины, В мире, МВД Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Россия, Александр Бастрыкин
21:16 10.10.2022 (обновлено: 21:36 10.10.2022)
 
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования Суровикина СБУ

Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с преследованием генерала Суровикина СБУ

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСергей Суровикин
Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сергей Суровикин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным, по его оценке, возбуждением уголовного дела против командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина на Украине, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск командующего группировкой сил РФ в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина. На сайте МВД Украины опубликована информация о Суровикине как о "скрывающемся от досудебного расследования", указанная дата "исчезновения": 14 марта 2022 года. Ему инкриминируют ст. 110 Уголовного кодекса Украины "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
"Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Владимировича Суровикина", - говорится в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
17:49Специальная военная операция на Украине
СБУ объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову
 
Служба безопасности УкраиныВ миреМВД УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаРоссияАлександр Бастрыкин
 
 
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