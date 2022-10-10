https://ria.ru/20221010/pozhary-1822812149.html

В МЧС отметили стабилизацию обстановки с природными пожарами в России

В МЧС отметили стабилизацию обстановки с природными пожарами в России - РИА Новости, 10.10.2022

В МЧС отметили стабилизацию обстановки с природными пожарами в России

МЧС России отмечает стабильную ситуацию с природными пожарами на территории страны, угроза населённым пунктам отсутствует. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:46

2022-10-10T14:46

2022-10-10T14:46

происшествия

россия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003943_0:271:3160:2048_1920x0_80_0_0_28cb78916da46940ff688081d8efbbab.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. МЧС России отмечает стабильную ситуацию с природными пожарами на территории страны, угроза населённым пунктам отсутствует."Обстановка с природными пожарами стабильная. В восьми субъектах Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов действуют 13 очагов лесных пожаров", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Собеседник агентства отметил, что угрозы населённым пунктам нет. Действовавший в Свердловской области торфяной пожар ликвидирован.

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Владимир Путин проводит совещание по ситуации с пожарами в России LIVE: Владимир Путин проводит совещание по ситуации с пожарами в России 2022-10-10T14:46 true PT101M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)