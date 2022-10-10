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В МЧС отметили стабилизацию обстановки с природными пожарами в России
В МЧС отметили стабилизацию обстановки с природными пожарами в России - РИА Новости, 10.10.2022
В МЧС отметили стабилизацию обстановки с природными пожарами в России
МЧС России отмечает стабильную ситуацию с природными пожарами на территории страны, угроза населённым пунктам отсутствует. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:46
2022-10-10T14:46
2022-10-10T14:46
происшествия
россия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. МЧС России отмечает стабильную ситуацию с природными пожарами на территории страны, угроза населённым пунктам отсутствует."Обстановка с природными пожарами стабильная. В восьми субъектах Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов действуют 13 очагов лесных пожаров", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Собеседник агентства отметил, что угрозы населённым пунктам нет. Действовавший в Свердловской области торфяной пожар ликвидирован.
россия
свердловская область
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РИА Новости
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LIVE: Владимир Путин проводит совещание по ситуации с пожарами в России
LIVE: Владимир Путин проводит совещание по ситуации с пожарами в России
2022-10-10T14:46
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РИА Новости
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происшествия, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС отметили стабилизацию обстановки с природными пожарами в России
В МЧС отметили стабильную ситуацию с природными пожарами на территории России