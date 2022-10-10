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В Подмосковье потушили пожар в лесничестве "Русский лес" - РИА Новости, 10.10.2022
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Новости Подмосковья
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В Подмосковье потушили пожар в лесничестве "Русский лес"
В Подмосковье потушили пожар в лесничестве "Русский лес" - РИА Новости, 10.10.2022
В Подмосковье потушили пожар в лесничестве "Русский лес"
Очаг возгорания общей площадью 2,9 гектара ликвидирован в подмосковном лесничестве "Русский лес" на минувших выходных, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:09
2022-10-10T14:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Очаг возгорания общей площадью 2,9 гектара ликвидирован в подмосковном лесничестве "Русский лес" на минувших выходных, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства."В лесничестве "Русский лес" произошло возгорание на площади 2,9 гектара, где в 2016 году были посажены лесные культуры, и на этом участке уже был проведен лесоводственный уход. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. На тушении работало восемь единиц техники и 29 человек личного состава. Сработали оперативно, за полтора часа пожар был полностью ликвидирован", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.В ведомстве добавили, что на ближайшую неделю в регионе ожидается сухая погода с температурой до +12 градусов. По региону установлен 1-2 класс пожарной опасности. Ввиду большой рекреакционной нагрузки в выходные дни и большого потока грибников в Подмосковье сохраняются риски возникновения возгораний.
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московская область (подмосковье), происшествия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Происшествия
14:09 10.10.2022
 

В Подмосковье потушили пожар в лесничестве "Русский лес"

CC BY 4.0 / Комитет лесного хозяйства Московской области / Тушение пожара в лесничестве "Русский лес"
Тушение пожара в лесничестве Русский лес - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
CC BY 4.0 / Комитет лесного хозяйства Московской области /
Тушение пожара в лесничестве "Русский лес"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Очаг возгорания общей площадью 2,9 гектара ликвидирован в подмосковном лесничестве "Русский лес" на минувших выходных, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.
"В лесничестве "Русский лес" произошло возгорание на площади 2,9 гектара, где в 2016 году были посажены лесные культуры, и на этом участке уже был проведен лесоводственный уход. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. На тушении работало восемь единиц техники и 29 человек личного состава. Сработали оперативно, за полтора часа пожар был полностью ликвидирован", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.
В ведомстве добавили, что на ближайшую неделю в регионе ожидается сухая погода с температурой до +12 градусов. По региону установлен 1-2 класс пожарной опасности. Ввиду большой рекреакционной нагрузки в выходные дни и большого потока грибников в Подмосковье сохраняются риски возникновения возгораний.
Высадка саженцев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 14:09Новости Подмосковья
Работы по плановым посадкам лесных культур завершаются в Подмосковье
 
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