https://ria.ru/20221010/pozharotushenie-1822798800.html

В Подмосковье потушили пожар в лесничестве "Русский лес"

В Подмосковье потушили пожар в лесничестве "Русский лес" - РИА Новости, 10.10.2022

В Подмосковье потушили пожар в лесничестве "Русский лес"

Очаг возгорания общей площадью 2,9 гектара ликвидирован в подмосковном лесничестве "Русский лес" на минувших выходных, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:09

2022-10-10T14:09

2022-10-10T14:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Очаг возгорания общей площадью 2,9 гектара ликвидирован в подмосковном лесничестве "Русский лес" на минувших выходных, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства."В лесничестве "Русский лес" произошло возгорание на площади 2,9 гектара, где в 2016 году были посажены лесные культуры, и на этом участке уже был проведен лесоводственный уход. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. На тушении работало восемь единиц техники и 29 человек личного состава. Сработали оперативно, за полтора часа пожар был полностью ликвидирован", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.В ведомстве добавили, что на ближайшую неделю в регионе ожидается сухая погода с температурой до +12 градусов. По региону установлен 1-2 класс пожарной опасности. Ввиду большой рекреакционной нагрузки в выходные дни и большого потока грибников в Подмосковье сохраняются риски возникновения возгораний.

https://ria.ru/20221006/podmoskove-1821968773.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), происшествия