https://ria.ru/20221010/politika-1822285527.html

"Как полный дурак". Байдена подсадили на нефтяную иглу

"Как полный дурак". Байдена подсадили на нефтяную иглу - РИА Новости, 10.10.2022

"Как полный дурак". Байдена подсадили на нефтяную иглу

Соглашение о сокращении добычи сырья серьезно ударило по Вашингтону. В США через три недели состоятся важные промежуточные выборы в конгресс, и расклад сил в... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T08:00

2022-10-10T08:00

2022-10-10T11:00

эр-рияд (город)

саудовская аравия

опек

сша

джо байден

цены на нефть

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Соглашение о сокращении добычи сырья серьезно ударило по Вашингтону. В США через три недели состоятся важные промежуточные выборы в конгресс, и расклад сил в очередной раз меняется: президент, недавно отыгравший очки в социологических опросах, снова в аутсайдерах. О возможных ответных шагах Белого дома на нефтяном рынке — в материале РИА Новости.Саудовцы переметнулисьСоветник по национальной безопасности США Джейк Салливан и директор американского Национального экономического совета Брайан Диз заявили, что Джо Байден разочарован решением ОПЕК+. Сам президент избегал говорить об этом, но высказаться все же пришлось. Это обернулось очередным конфузом. Отвечая на вопрос репортера, Байден подтвердил свое "разочарование", после чего попятился назад и в итоге ретировался. Причин для переживаний у него действительно хватает.Согласно нескольким источникам в Белом доме, администрация Байдена летом и в начале осени проводила полномасштабную лоббистскую кампанию, чтобы отговорить традиционных ближневосточных союзников от резкого сокращения добычи сырья. Эта работа частично окупалась, отмечают американские экономисты: цены на бензин в США падали почти сто дней подряд на фоне оптимизма поставщиков, знакомых с инсайдерской информацией.Но после решения ОПЕК+ все усилия обнулились. Экономические эксперты предрекают рост цен на топливо, а политологи говорят о скором фиаско Байдена и Демократической партии.Как отмечает телеканал CNN, сокращение добычи нефти произошло в наихудший для "ослов" (демократов) период — всего за месяц до промежуточных выборов в конгресс. Республиканские СМИ и аналитики сразу же использовали сделку ОПЕК+ для критики в адрес Байдена. Так, например, обозреватель лояльного "слонам" (республиканцам) телеканала Fox News Жанин Пирро заявила: президент США сейчас "выглядит как полный дурак". Оценка основана на том, что летом Эр-Рияд наотрез отказал американскому лидеру в уступках, а с Россией саудовцы легко нашли общий язык.Сенатор-республиканец Стивен Скэлис обвинил Байдена в энергетическом кризисе в стране. А консервативный политический обозреватель Джесси Уотерс считает, что теперь ноябрьская победа "слонов" в сенате — вопрос решенный, поскольку "ослы" провалили и внутреннюю, и внешнюю повестку.Произошедшее беспокоит и демократов, претендующих на кресла конгрессменов. К концу лета они вроде бы повернулись лицом к президенту, заработавшему очки на масштабной реформе здравоохранения, начали приглашать его в качестве "козыря" на митинги. Сейчас рейтинги Байдена вновь падают. А "ослы" говорят: президент не просто потерял ключевого союзника на Ближнем Востоке — Саудовскую Аравию, но довел до того, что она откровенно переметнулась в российский лагерь.Камни преткновенияИздание The New York Times со ссылкой на источник отмечает: Белый дом все лето пытался повлиять на саудовцев, чтобы те не сокращали, а повышали уровень добычи. Однако это было практически невозможно — у Эр-Рияда как минимум три весомые претензии к Вашингтону. И решать эти проблемы Белый дом не спешит.Во-первых, в КСА (Королевство Саудовская Аравия) крайне недовольны заявлениями американцев о причастности саудовского принца Мохаммеда бин Салмана к зверскому убийству журналиста Джамаля Хашогги четыре года назад.Во-вторых, Эр-Рияду не по нраву поддержка Соединенными Штатами хуситов в Йемене. Хуситские формирования сейчас не слишком серьезно вредят Королевству, но в прошлом наносили ощутимые удары по Саудовской Аравии, включая и важные объекты нефтяной инфраструктуры.Наконец, никуда не делся иранский фактор. Байден с самого начала президентского срока выступал за возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — так называемой "ядерной сделки" с Тегераном. В случае заключения соглашения Иран сумеет, выйдя из-под санкций, высвободить значительные объемы нефти. Другим игрокам рынка в обозримом будущем этого бы не хотелось. Та же Саудовская Аравия, отмечают аналитики, заинтересована в сокращении добычи не только из-за стоимости сырья. Эр-Рияд намерен и дальше накапливать его в хранилищах, чтобы, когда на рынок рано или поздно вернется Иран, иметь запасы для конкурентной борьбы.Есть и менее очевидные обстоятельства. Например, США не передали КСА необходимое количество вакцин в разгар пандемии коронавируса. Публично Эр-Рияд не делал из этого проблемы, но на уровне анонимных источников звучали заявления о недовольстве. Байден также одобрил значительные оружейные поставки Саудовской Аравии. Однако и данное обещание в итоге не выполнил — предпочел сосредоточиться на военной помощи Украине и европейским союзникам по НАТО.Пути выхода из кризисаЭд Хирс, эксперт по энергетике экономического факультета Хьюстонского университета, считает, что эффект от решения ОПЕК+ может быть не столь серьезным, как его сейчас представляют. Несколько производителей — членов картеля уже добывают меньше своих квот, напоминает он, поэтому добыча фактически сократится на 900 тысяч баррелей в сутки, а не на заявленные два миллиона.Нивелировать негативный эффект от сделки ОПЕК+ могут и переговоры США с Венесуэлой. Предполагается, что в обмен на ослабление санкций Боливарианская Республика компенсирует американцам часть нефтяных поставок.Разворот саудовцев к России чреват и тем, что Соединенные Штаты активизируют работу с Ираном. Первые признаки "потепления" уже есть. По данным Reuters, начались закулисные переговоры о разморозке иранских активов. Если вслед за этим с Исламской Республики снимут экспортные ограничения, она сможет ежесуточно поставлять на мировой рынок не менее одного миллиона баррелей нефти.Третья опция — дальнейшее высвобождение нефтяных запасов из стратегических резервов США. Но проблема в том, что к этой крайней мере уже прибегли. По данным на сентябрь, американские стратегические резервы уменьшились до 434 миллионов баррелей. Это минимальный показатель с октября 1984-го.Конгрессмены-демократы еще до сделки ОПЕК+ призвали Байдена продолжить резервные поставки, чем сразу воспользовались республиканцы, обвинившие противников в недальновидности и "разбазаривании" национального достояния. Администрация США даже вынуждена была пойти на попятную. "Мы не рассматриваем возможность новых высвобождений из стратегического запаса нефти за рамками тех 180 миллионов баррелей, о которых уже объявлял президент", — заявила в начале октября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Политический тупикБезусловно, главная проблема для Демпартии и Байдена лежит в политической, а не в экономической плоскости.Даже если сейчас все обстоятельства сойдутся наилучшим для президента образом — удастся договориться с Венесуэлой, Ираном и все-таки вновь привлечь стратегический резерв, — эффект не будет сиюминутным. К ноябрьским праздникам цены все равно вырастут, а значит, республиканцы продолжат атаки на Байдена и его однопартийцев. И, заработав на этом очки, с большой долей вероятности возьмут контроль над сенатом.При таком развитии событий "слоны" смогут в перспективе в любой момент дезавуировать или тормозить инициативы действующего президента, обвиняя его во всех экономических неудачах. А это, в свою очередь, лишит Байдена перспектив на второй срок, на который он еще недавно всерьез претендовал.

https://ria.ru/20221005/opek-1821816214.html

https://ria.ru/20220718/politika-1802793744.html

https://ria.ru/20221007/ssha-1822125783.html

https://ria.ru/20220909/politika-1815466622.html

эр-рияд (город)

саудовская аравия

сша

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эр-рияд (город), саудовская аравия, опек, сша, джо байден, цены на нефть, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)