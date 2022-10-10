https://ria.ru/20221010/pogoda-1822692039.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 10.10.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 13 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T08:06
2022-10-10T08:06
2022-10-10T08:06
москва
московская область (подмосковье)
общество
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 13 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик отметил, что сегодня в Москве характер погодных условий будет определяться антициклоном. В Москве и Московской области ожидается переменная облачность, без осадков."В столице максимальная температура плюс 11-13 градусов, по Московской области плюс 9-14 градусов", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221009/osen-1822596882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество, погода, центр "фобос"
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичей в понедельник ожидают переменная облачность, без осадков и до плюс 13 градусов