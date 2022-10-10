https://ria.ru/20221010/pogoda-1822692039.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 10.10.2022

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Переменная облачность, без осадков и до плюс 13 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T08:06

2022-10-10T08:06

2022-10-10T08:06

москва

московская область (подмосковье)

общество

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 13 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик отметил, что сегодня в Москве характер погодных условий будет определяться антициклоном. В Москве и Московской области ожидается переменная облачность, без осадков."В столице максимальная температура плюс 11-13 градусов, по Московской области плюс 9-14 градусов", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221009/osen-1822596882.html

москва

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), общество, погода, центр "фобос"