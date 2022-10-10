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"Украинские железные дороги" переводят отдельные маршруты на дизельную тягу

"Украинские железные дороги" переводят отдельные маршруты на дизельную тягу - РИА Новости, 10.10.2022

"Украинские железные дороги" переводят отдельные маршруты на дизельную тягу

"Укрзализниця" ("Украинские железные дороги") после ударов переводят отдельные маршруты с электротяги на дизельную тягу, сообщило в понедельник издание... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:43

2022-10-10T14:43

2022-10-10T14:43

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Укрзализниця" ("Украинские железные дороги") после ударов переводят отдельные маршруты с электротяги на дизельную тягу, сообщило в понедельник издание "Страна.ua"."Укрзализниця" сейчас переводит отдельные маршруты с электротяги на дизельную тягу. Опасность в том, что, помимо ударов по крупным объектам энергетики, есть массовые повреждения подстанций", - передает издание слова аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822793932.html

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Екатерина Зайцева

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