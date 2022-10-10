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В Подмосковье предложили организовать работу нотариусов при военкоматах - РИА Новости, 10.10.2022
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Новости Подмосковья
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В Подмосковье предложили организовать работу нотариусов при военкоматах
В Подмосковье предложили организовать работу нотариусов при военкоматах - РИА Новости, 10.10.2022
В Подмосковье предложили организовать работу нотариусов при военкоматах
Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина предложила организовать работу нотариусов при военкоматах, расположенных на территории Подмосковья. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:06
2022-10-10T15:06
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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КРАСНОГОРСК, 10 окт – РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина предложила организовать работу нотариусов при военкоматах, расположенных на территории Подмосковья.По ее словам, за последнее время в Московской области поступило 247 обращений по вопросам генеральных доверенностей, доверенностей на управление имуществом, а также переводом ИП."Мы предлагаем при каждом военкомате организовать работу нотариуса, чтобы это можно делать до отправки в пункт сбора", - сказала Каклюгина.В ответ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что процедуры по выплатам и оформлению бумаг должны быть максимально упрощены."Меньше всего ребята думают как попасть к нотариусу, поэтому сделайте процедуру максимально удобной. Может быть где-то и от нотариуса можно уйти, где-то достаточно фотографии. Я не знаю тонкостей, но такой запрос существует", - отметил Воробьев.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Общество
15:06 10.10.2022
 

В Подмосковье предложили организовать работу нотариусов при военкоматах

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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КРАСНОГОРСК, 10 окт – РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина предложила организовать работу нотариусов при военкоматах, расположенных на территории Подмосковья.
По ее словам, за последнее время в Московской области поступило 247 обращений по вопросам генеральных доверенностей, доверенностей на управление имуществом, а также переводом ИП.
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"Мы предлагаем при каждом военкомате организовать работу нотариуса, чтобы это можно делать до отправки в пункт сбора", - сказала Каклюгина.
В ответ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что процедуры по выплатам и оформлению бумаг должны быть максимально упрощены.
"Меньше всего ребята думают как попасть к нотариусу, поэтому сделайте процедуру максимально удобной. Может быть где-то и от нотариуса можно уйти, где-то достаточно фотографии. Я не знаю тонкостей, но такой запрос существует", - отметил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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