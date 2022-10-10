https://ria.ru/20221010/podmoskove-1822821202.html

В Подмосковье предложили организовать работу нотариусов при военкоматах

В Подмосковье предложили организовать работу нотариусов при военкоматах - РИА Новости, 10.10.2022

В Подмосковье предложили организовать работу нотариусов при военкоматах

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина предложила организовать работу нотариусов при военкоматах, расположенных на территории Подмосковья. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:06

2022-10-10T15:06

2022-10-10T15:06

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 10 окт – РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина предложила организовать работу нотариусов при военкоматах, расположенных на территории Подмосковья.По ее словам, за последнее время в Московской области поступило 247 обращений по вопросам генеральных доверенностей, доверенностей на управление имуществом, а также переводом ИП."Мы предлагаем при каждом военкомате организовать работу нотариуса, чтобы это можно делать до отправки в пункт сбора", - сказала Каклюгина.В ответ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что процедуры по выплатам и оформлению бумаг должны быть максимально упрощены."Меньше всего ребята думают как попасть к нотариусу, поэтому сделайте процедуру максимально удобной. Может быть где-то и от нотариуса можно уйти, где-то достаточно фотографии. Я не знаю тонкостей, но такой запрос существует", - отметил Воробьев.

https://ria.ru/20221005/pomosch-1821764488.html

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество