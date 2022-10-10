08:58 10.10.2022 (обновлено: 12:37 10.10.2022)
Командование ВМФ заинтересовалось концептом АПЛ будущего
Замглавы ЦКБ "Рубин" Баранов: командование ВМФ заинтересовалось концептом АПЛ "Арктур"
© ЦКБ "Рубин"Новейшая подлодка "Арктур"
© ЦКБ "Рубин"
Новейшая подлодка "Арктур"
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Сергей Сафронов. Командование российского Военно-морского флота заинтересовалось концептом атомной подводной лодки будущего, разработанным ЦКБ "Рубин", заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора бюро по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.
"Мы с флотом активно работаем над созданием лодок нового поколения", — сказал он.
Модель атомной подводной лодки следующего поколения "Арктур" впервые представили на официальном стенде ВМФ на выставке "Армия-2022". Такая подлодка может появиться в составе флота во второй половине ХХI века.
По словам собеседника агентства, АПЛ будущего уменьшится в размерах, но получит больше оружия и беспилотников. Подлодки следующего поколения должны стать универсальными платформами-носителями, на которых можно разместить самые разные технические средства.
"Все это позволит такой лодке действовать максимально эффективно, то есть на максимально безопасной дистанции", — добавил Баранов.
Он также рассказал, что основным отличием подлодки будущего станет большая скрытность.
"Самые наглядные проявления — новые обводы, рассчитанные на снижение отраженного акустического сигнала, и необитаемые аппараты на борту. Не так заметны на модели, но не менее важны и работы по уменьшению других полей — электромагнитных, тепловых и прочих, ведь космические системы обнаружения — уже не фантастика, а вполне реальная угроза", — пояснил Баранов.
ЦКБ "Рубин" специализируется на создании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Именно им спроектирована нынешних российских подлодок, в том числе стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".