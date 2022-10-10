https://ria.ru/20221010/podlodki-1822697529.html

Командование ВМФ заинтересовалось концептом АПЛ будущего

Командование ВМФ заинтересовалось концептом АПЛ будущего - РИА Новости, 10.10.2022

Командование ВМФ заинтересовалось концептом АПЛ будущего

Командование российского Военно-морского флота заинтересовалось концептом атомной подводной лодки будущего, разработанным ЦКБ "Рубин", заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T08:58

2022-10-10T08:58

2022-10-10T12:37

новое оружие россии

безопасность

вмф рф

подводные лодки проекта 955 "борей"

цкб мт "рубин"

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Сергей Сафронов. Командование российского Военно-морского флота заинтересовалось концептом атомной подводной лодки будущего, разработанным ЦКБ "Рубин", заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора бюро по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов."Мы с флотом активно работаем над созданием лодок нового поколения", — сказал он.Модель атомной подводной лодки следующего поколения "Арктур" впервые представили на официальном стенде ВМФ на выставке "Армия-2022". Такая подлодка может появиться в составе флота во второй половине ХХI века. По словам собеседника агентства, АПЛ будущего уменьшится в размерах, но получит больше оружия и беспилотников. Подлодки следующего поколения должны стать универсальными платформами-носителями, на которых можно разместить самые разные технические средства."Все это позволит такой лодке действовать максимально эффективно, то есть на максимально безопасной дистанции", — добавил Баранов.Он также рассказал, что основным отличием подлодки будущего станет большая скрытность.ЦКБ "Рубин" специализируется на создании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Именно им спроектирована нынешних российских подлодок, в том числе стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221010/varshavyanka-1822685251.html

https://ria.ru/20221010/vneu-1822684969.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вмф рф, подводные лодки проекта 955 "борей", цкб мт "рубин"