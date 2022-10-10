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В Сумской области отключат уличное освещение - РИА Новости, 10.10.2022
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В Сумской области отключат уличное освещение
В Сумской области отключат уличное освещение - РИА Новости, 10.10.2022
В Сумской области отключат уличное освещение
Уличное освещение отключат в Сумской области Украины, предпринимателей призывают отключить вывески и иллюминацию, сообщил глава областной администрации Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:13
2022-10-10T21:07
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уличное освещение отключат в Сумской области Украины, предпринимателей призывают отключить вывески и иллюминацию, сообщил глава областной администрации Дмитрий Живицкий."С сегодняшнего дня в Сумской области не будет работать уличное освещение - уменьшаем нагрузку на энергосеть. Во избежание веерных отключений, прошу представителей бизнеса выключить все рекламные вывески, витрины, ситилайты", - говорится в сообщении в Telegram-канале Живицкого.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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в мире, жкх, владимир путин, владимир зеленский, украина, сумская область, россия, курская аэс, турецкий поток, ситуация в днр и лнр
В мире, ЖКХ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Сумская область, Россия, Курская АЭС, Турецкий поток, Ситуация в ДНР и ЛНР, Специальная военная операция на Украине
19:13 10.10.2022 (обновлено: 21:07 10.10.2022)
 
В Сумской области отключат уличное освещение

В Сумской области отключат уличное освещение, предпринимателей призвали выключить вывески

© Flickr / Nick SavchenkoГород Шостка, Сумская область, Украина
Город Шостка, Сумская область, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Flickr / Nick Savchenko
Город Шостка, Сумская область, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уличное освещение отключат в Сумской области Украины, предпринимателей призывают отключить вывески и иллюминацию, сообщил глава областной администрации Дмитрий Живицкий.
"С сегодняшнего дня в Сумской области не будет работать уличное освещение - уменьшаем нагрузку на энергосеть. Во избежание веерных отключений, прошу представителей бизнеса выключить все рекламные вывески, витрины, ситилайты", - говорится в сообщении в Telegram-канале Живицкого.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Вчера, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 08:00
Украина превратилась в государство-террориста
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаСумская областьРоссияКурская АЭСТурецкий потокСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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