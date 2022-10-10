19:13 10.10.2022 (обновлено: 21:07 10.10.2022)
В Сумской области отключат уличное освещение
В Сумской области отключат уличное освещение, предпринимателей призвали выключить вывески
Город Шостка, Сумская область, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уличное освещение отключат в Сумской области Украины, предпринимателей призывают отключить вывески и иллюминацию, сообщил глава областной администрации Дмитрий Живицкий.
"С сегодняшнего дня в Сумской области не будет работать уличное освещение - уменьшаем нагрузку на энергосеть. Во избежание веерных отключений, прошу представителей бизнеса выключить все рекламные вывески, витрины, ситилайты", - говорится в сообщении в Telegram-канале Живицкого.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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