https://ria.ru/20221010/obstrel-1822969038.html

При обстреле ВСУ Ясиноватой двое детей получили ранения

При обстреле ВСУ Ясиноватой двое детей получили ранения - РИА Новости, 10.10.2022

При обстреле ВСУ Ясиноватой двое детей получили ранения

Двое детей, мальчик и девочка, ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T22:37

2022-10-10T22:37

2022-10-10T22:37

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

ясиноватая

донецкая народная республика

горловка

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Двое детей, мальчик и девочка, ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в СЦКК.Ранее сообщалось, что при обстреле Ясиноватой пострадало семь человек.Также ранены трое мужчин и три женщины, одна из которых 1943 года рождения.При обстреле Горловки погибла женщина, ранен мужчина 1960.При обстреле Макеевки ранены двое мужчин.Всего за день было ранено 19 человек, один погиб."Информация продолжает поступать", - отметили в представительстве.Всего за день, "по состоянию на 22:00, противник выпустил 204 боеприпаса различного типа, включая артиллерию калибром 155 и 152 мм, а также РСЗО БМ-21 "Град", отметили в представительстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, ясиноватая, донецкая народная республика, горловка, сцкк