При обстреле ВСУ Ясиноватой двое детей получили ранения
Представительство ДНР: двое детей, мальчик и девочка, ранены при обстреле Ясиноватой ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Двое детей, мальчик и девочка, ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Ранее сообщалось, что при обстреле Ясиноватой пострадало семь человек.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ясиноватой, ранены: мальчик 2013 года рождения, девочка-подросток 2005 года рождения", - сообщило представительство.
Также ранены трое мужчин и три женщины, одна из которых 1943 года рождения.
При обстреле Горловки погибла женщина, ранен мужчина 1960.
При обстреле Макеевки ранены двое мужчин.
Всего за день было ранено 19 человек, один погиб.
"Информация продолжает поступать", - отметили в представительстве.
Всего за день, "по состоянию на 22:00, противник выпустил 204 боеприпаса различного типа, включая артиллерию калибром 155 и 152 мм, а также РСЗО БМ-21 "Град", отметили в представительстве.