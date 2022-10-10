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При обстреле ВСУ Ясиноватой двое детей получили ранения - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/obstrel-1822969038.html
При обстреле ВСУ Ясиноватой двое детей получили ранения
При обстреле ВСУ Ясиноватой двое детей получили ранения - РИА Новости, 10.10.2022
При обстреле ВСУ Ясиноватой двое детей получили ранения
Двое детей, мальчик и девочка, ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T22:37
2022-10-10T22:37
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
ясиноватая
донецкая народная республика
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Двое детей, мальчик и девочка, ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в СЦКК.Ранее сообщалось, что при обстреле Ясиноватой пострадало семь человек.Также ранены трое мужчин и три женщины, одна из которых 1943 года рождения.При обстреле Горловки погибла женщина, ранен мужчина 1960.При обстреле Макеевки ранены двое мужчин.Всего за день было ранено 19 человек, один погиб."Информация продолжает поступать", - отметили в представительстве.Всего за день, "по состоянию на 22:00, противник выпустил 204 боеприпаса различного типа, включая артиллерию калибром 155 и 152 мм, а также РСЗО БМ-21 "Град", отметили в представительстве.
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ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, здоровье - общество, ясиноватая, донецкая народная республика, горловка, сцкк
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22:37 10.10.2022
 
При обстреле ВСУ Ясиноватой двое детей получили ранения

Представительство ДНР: двое детей, мальчик и девочка, ранены при обстреле Ясиноватой ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Двое детей, мальчик и девочка, ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Ранее сообщалось, что при обстреле Ясиноватой пострадало семь человек.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ясиноватой, ранены: мальчик 2013 года рождения, девочка-подросток 2005 года рождения", - сообщило представительство.
Также ранены трое мужчин и три женщины, одна из которых 1943 года рождения.
При обстреле Горловки погибла женщина, ранен мужчина 1960.
При обстреле Макеевки ранены двое мужчин.
Всего за день было ранено 19 человек, один погиб.
"Информация продолжает поступать", - отметили в представительстве.
Всего за день, "по состоянию на 22:00, противник выпустил 204 боеприпаса различного типа, включая артиллерию калибром 155 и 152 мм, а также РСЗО БМ-21 "Град", отметили в представительстве.
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