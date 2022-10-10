https://ria.ru/20221010/obstrel-1822827721.html

Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до трех

Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до трех - РИА Новости, 10.10.2022

Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до трех

Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками возросло до трех, ранение получил 17-летний подросток, сообщил в понедельник мэр города Иван РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:27

2022-10-10T15:27

2022-10-10T15:27

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками возросло до трех, ранение получил 17-летний подросток, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько."Количество пострадавших от обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) горловчан возросло до трех. По уточненным данным, ранение получил 17-летний подросток М. Д. А. 27.08.2005 года рождения, во время обстрела находившийся на остановке общественного транспорта "Гольмовский поворот" (Никитовский район Горловки). Пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал мэр в своем Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате артобстрела по улице Пересыпкина ранены двое мужчин 1976 и 1967 годов рождения.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, жкх, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол