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Украинские военные обстреляли из "Града" Петровский район Донецка
Украинские военные обстреляли из "Града" Петровский район Донецка - РИА Новости, 10.10.2022
Украинские военные обстреляли из "Града" Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:15
2022-10-10T14:15
2022-10-10T14:17
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.54 – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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петровский район
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в мире, петровский район, донецк (днр), сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк (ДНР), СЦКК, Донецкая Народная Республика
14:15 10.10.2022 (обновлено: 14:17 10.10.2022)
Украинские военные обстреляли из "Града" Петровский район Донецка
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Петровскому району Донецка