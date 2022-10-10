https://ria.ru/20221010/obstrel-1822801987.html

Украинские военные обстреляли из "Града" Петровский район Донецка

Украинские военные обстреляли из "Града" Петровский район Донецка - РИА Новости, 10.10.2022

Украинские военные обстреляли из "Града" Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:15

2022-10-10T14:15

2022-10-10T14:17

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.54 – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, петровский район, донецк (днр), сцкк, донецкая народная республика