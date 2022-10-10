https://ria.ru/20221010/novosibirsk-1822694277.html

Жителя Новосибирска приговорили к исправительным работам за избиение врача

Жителя Новосибирска приговорили к исправительным работам за избиение врача - РИА Новости, 10.10.2022

Жителя Новосибирска приговорили к исправительным работам за избиение врача

Кировский районный суд Новосибирска приговорил местного жителя к 200 часам исправительных работ за избиение врача-реаниматолога, прибывшего по вызову к его... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T08:26

2022-10-10T08:26

2022-10-10T08:26

происшествия

новосибирск

новосибирская область

кировский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Кировский районный суд Новосибирска приговорил местного жителя к 200 часам исправительных работ за избиение врача-реаниматолога, прибывшего по вызову к его ребенку, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области."Мужчина признан виновным в причинении легкого вреда здоровью врачу скорой медицинской помощи… Приговором Кировского районного суда города Новосибирска ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. В пользу потерпевшего в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением, взыскано 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным следствия, ночью 13 декабря 2020 года 35-летний врач-реаниматолог в составе бригады скорой медицинской помощи прибыл на вызов в многоквартирный дом в Кировском районе города Новосибирска для оказания помощи ребенку."При входе в квартиру между 38-летним отцом и врачом возникла ссора из-за малозначительного повода. Конфликт перерос в причинение телесных повреждений обвиняемым медицинскому работнику", - сообщили в следственном управлении.Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Приговор пока не вступил в силу.

https://ria.ru/20220830/izbienie-1813073922.html

https://ria.ru/20220823/napadenie-1811472360.html

новосибирск

новосибирская область

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, новосибирская область, кировский район