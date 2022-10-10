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Жителя Новосибирска приговорили к исправительным работам за избиение врача - РИА Новости, 10.10.2022
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Жителя Новосибирска приговорили к исправительным работам за избиение врача
Жителя Новосибирска приговорили к исправительным работам за избиение врача - РИА Новости, 10.10.2022
Жителя Новосибирска приговорили к исправительным работам за избиение врача
Кировский районный суд Новосибирска приговорил местного жителя к 200 часам исправительных работ за избиение врача-реаниматолога, прибывшего по вызову к его... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T08:26
2022-10-10T08:26
происшествия
новосибирск
новосибирская область
кировский район
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НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Кировский районный суд Новосибирска приговорил местного жителя к 200 часам исправительных работ за избиение врача-реаниматолога, прибывшего по вызову к его ребенку, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области."Мужчина признан виновным в причинении легкого вреда здоровью врачу скорой медицинской помощи… Приговором Кировского районного суда города Новосибирска ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. В пользу потерпевшего в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением, взыскано 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным следствия, ночью 13 декабря 2020 года 35-летний врач-реаниматолог в составе бригады скорой медицинской помощи прибыл на вызов в многоквартирный дом в Кировском районе города Новосибирска для оказания помощи ребенку."При входе в квартиру между 38-летним отцом и врачом возникла ссора из-за малозначительного повода. Конфликт перерос в причинение телесных повреждений обвиняемым медицинскому работнику", - сообщили в следственном управлении.Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Приговор пока не вступил в силу.
https://ria.ru/20220830/izbienie-1813073922.html
https://ria.ru/20220823/napadenie-1811472360.html
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, кировский район
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Кировский район
08:26 10.10.2022
 
Жителя Новосибирска приговорили к исправительным работам за избиение врача

СК: суд Новосибирска приговорил местного жителя к исправительным работам за избиение врача

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Кировский районный суд Новосибирска приговорил местного жителя к 200 часам исправительных работ за избиение врача-реаниматолога, прибывшего по вызову к его ребенку, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области.
"Мужчина признан виновным в причинении легкого вреда здоровью врачу скорой медицинской помощи… Приговором Кировского районного суда города Новосибирска ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. В пользу потерпевшего в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением, взыскано 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, ночью 13 декабря 2020 года 35-летний врач-реаниматолог в составе бригады скорой медицинской помощи прибыл на вызов в многоквартирный дом в Кировском районе города Новосибирска для оказания помощи ребенку.
"При входе в квартиру между 38-летним отцом и врачом возникла ссора из-за малозначительного повода. Конфликт перерос в причинение телесных повреждений обвиняемым медицинскому работнику", - сообщили в следственном управлении.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Приговор пока не вступил в силу.
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