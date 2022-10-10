https://ria.ru/20221010/novikombank-1822782540.html

Новикомбанк реализует программу мотивации кадров на 70 предприятиях

Новикомбанк реализует программу мотивации кадров на 70 предприятиях - РИА Новости, 10.10.2022

Новикомбанк реализует программу мотивации кадров на 70 предприятиях

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации "Ростех", подписал к настоящему времени соглашения почти с 70 предприятиями о реализации своей мотивационной программы... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:22

2022-10-10T13:22

2022-10-10T13:22

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новикомбанк

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации "Ростех", подписал к настоящему времени соглашения почти с 70 предприятиями о реализации своей мотивационной программы "Развитие", которая позволяет предприятиям поощрять приоритетные категории сотрудников через дополнительные банковские преференции, сообщает пресс-служба банка.Среди присоединившихся к программе - такие крупные предприятия Москвы и Московской области как Объединенная двигателестроительная корпорация, ПАО "Красногорский завод имени С.А. Зверева, АО "Центравиамед", НПО "Прибор" имени С.С.Голембиовского" и другие.Программа "Развитие" - один из компонентов разработанной Новикомбанком в сотрудничестве с "Ростехом" политики в области социальной направленности банковских продуктов, которая соответствует международным принципам устойчивого развития, пояснили в пресс-службе."В рамках данной Политики банк принял на себя обязательства способствовать расширению социального компонента устойчивого развития, обеспечивать ориентированность на работников корпорации и создавать условия для их личностного и профессионального роста при разработке и реализации банковских продуктов. Реализация Политики, которая базируется на ключевых принципах понятности, прозрачности, эффективности и индивидуального подхода к потребностям клиентов, будет способствовать достижению целей национального развития РФ", - указали в банке.В числе социальных программ, реализуемых банком совместно с "Ростехом", также внедрение Социально-платёжной карты с возможностью доступа к льготным программам кредитования и другим преференциям, которой пользуются почти полмиллиона сотрудников промышленных предприятий.Банк также участвует в реализации жилищной программы "Ростеха", участники которой отбираются на основании профессиональных и социальных факторов, а также на основании стажа работы в корпорации, через предоставление льготных условий кредитования.Еще одно направление - масштабная программа по повышению финансовой грамотности работников промышленности, включающая лекции, семинары и дистанционные вебинары, помогающие развить финансовый интеллект и эффективно управлять личными сбережениями. На сегодня ею охвачены более 15 тысяч человек в 13 регионах России."Социальная корпоративная ответственность является такой же неотъемлемой частью работы Новикомбанка, как финансовая эффективность и нацеленность на расширение финансовой поддержки промышленных предприятий. Результат работы банка заключается не только в реализации успешных проектов, но и в обеспечении суверенитета отечественной промышленности. Инвестиции в высококвалифицированную рабочую силу, которая становится все более дефицитным ресурсом, способствуют росту производительности и обеспечивают устойчивое экономическое развитие предприятий", - привели в пресс-службе комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.Она добавила, что банк инвестирует и в инфраструктурные проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни, в частности, в строительство спортплощадок и модульных спортзалов в регионах в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, новикомбанк, россия