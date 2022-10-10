Рейтинг@Mail.ru
Шор: Молдавии необходимо развивать связи как с Западом, так и с Востоком - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822687652.html
Шор: Молдавии необходимо развивать связи как с Западом, так и с Востоком
Шор: Молдавии необходимо развивать связи как с Западом, так и с Востоком - РИА Новости, 10.10.2022
Шор: Молдавии необходимо развивать связи как с Западом, так и с Востоком
Кишиневу необходимо развивать связи как с Западом, так и с Востоком, убежден лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор, с которым корреспондент РИА... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T06:32
2022-10-10T09:10
в мире
илан шор
майя санду
молдавия
кишинев
европа
евросоюз
молдовагаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714578_17:0:979:541_1920x0_80_0_0_3492e0ac158a27f89cd50de600753573.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Кишиневу необходимо развивать связи как с Западом, так и с Востоком, убежден лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор, с которым корреспондент РИА Новости связался по Skype.Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах."Я промолдавский политик, который выступает за максимально тесные и дружеские связи с Востоком, который является стратегическим партнером для Молдавии. При этом мы готовы и хотим вести коллегиальный, нормальный, качественный диалог с Западом для решения проблем наших граждан", - отметил Шор.Политик расценил позицию ныне действующей власти как унизительную для страны. По его мнению, текущие отношения Кишинева с ЕС втягивают жителей Молдавии в долговую яму.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, предполагающий отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. Оппозиция и гражданское общество призывают руководство Молдавии пойти на диалог с Россией, чтобы добиться оптимальной цены на газ в зимнее время, однако президент страны Майя Санду категорически отказывается от поездки в Москву.Читайте полный текст интервью Илана Шора &gt;&gt;
https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822687396.html
https://ria.ru/20221004/moldaviya-1821552595.html
молдавия
кишинев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714578_138:0:859:541_1920x0_80_0_0_85bcea9389eeca06c1e4b8dc96a8e6c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илан шор, майя санду, молдавия, кишинев, европа, евросоюз, молдовагаз
В мире, Илан Шор, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Европа, Евросоюз, Молдовагаз
06:32 10.10.2022 (обновлено: 09:10 10.10.2022)
 
Шор: Молдавии необходимо развивать связи как с Западом, так и с Востоком

Молдавский оппозиционер Шор: Кишиневу необходимо развивать связи и с Западом, и с Востоком

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Кишиневу необходимо развивать связи как с Западом, так и с Востоком, убежден лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор, с которым корреспондент РИА Новости связался по Skype.
Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
Молдавский политик Шор о санкциях против России - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
06:15
Шор рассказал, что будет значить присоединение Кишинева к санкциям
"Я промолдавский политик, который выступает за максимально тесные и дружеские связи с Востоком, который является стратегическим партнером для Молдавии. При этом мы готовы и хотим вести коллегиальный, нормальный, качественный диалог с Западом для решения проблем наших граждан", - отметил Шор.
Политик расценил позицию ныне действующей власти как унизительную для страны. По его мнению, текущие отношения Кишинева с ЕС втягивают жителей Молдавии в долговую яму.
"Я не антиевропейский политик. Я за то, чтобы мы садились, говорили на нормальном, партнерском языке с Европой. Но я против того, чтобы мы на коленях ползали перед ней и клянчили деньги, лишь потому что наши политики не могут их заработать для своего народа. Я прошу прощения, но государственные менеджеры у нас сегодня глупые, не может быть НПОшник министром. Ну не может! Когда менеджер не способен обеспечить свой народ доходом, он приходит и народ втягивает их в долговую яму. А именно это сейчас и происходит в Молдавии", - сказал Шор.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, предполагающий отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. Оппозиция и гражданское общество призывают руководство Молдавии пойти на диалог с Россией, чтобы добиться оптимальной цены на газ в зимнее время, однако президент страны Майя Санду категорически отказывается от поездки в Москву.
Читайте полный текст интервью Илана Шора >>
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 20:18
Экс-президент Молдавии Додон не верит в успешную евроинтеграцию республики
 
В миреИлан ШорМайя СандуМолдавияКишиневЕвропаЕвросоюзМолдовагаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала