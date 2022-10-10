https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822687652.html

Шор: Молдавии необходимо развивать связи как с Западом, так и с Востоком

Шор: Молдавии необходимо развивать связи как с Западом, так и с Востоком - РИА Новости, 10.10.2022

Шор: Молдавии необходимо развивать связи как с Западом, так и с Востоком

Кишиневу необходимо развивать связи как с Западом, так и с Востоком, убежден лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор, с которым корреспондент РИА... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T06:32

2022-10-10T06:32

2022-10-10T09:10

в мире

илан шор

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Кишиневу необходимо развивать связи как с Западом, так и с Востоком, убежден лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор, с которым корреспондент РИА Новости связался по Skype.Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах."Я промолдавский политик, который выступает за максимально тесные и дружеские связи с Востоком, который является стратегическим партнером для Молдавии. При этом мы готовы и хотим вести коллегиальный, нормальный, качественный диалог с Западом для решения проблем наших граждан", - отметил Шор.Политик расценил позицию ныне действующей власти как унизительную для страны. По его мнению, текущие отношения Кишинева с ЕС втягивают жителей Молдавии в долговую яму.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, предполагающий отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. Оппозиция и гражданское общество призывают руководство Молдавии пойти на диалог с Россией, чтобы добиться оптимальной цены на газ в зимнее время, однако президент страны Майя Санду категорически отказывается от поездки в Москву.Читайте полный текст интервью Илана Шора >>

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822687396.html

https://ria.ru/20221004/moldaviya-1821552595.html

молдавия

кишинев

европа

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в мире, илан шор, майя санду, молдавия, кишинев, европа, евросоюз, молдовагаз