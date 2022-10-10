06:32 10.10.2022 (обновлено: 09:10 10.10.2022)
Шор: Молдавии необходимо развивать связи как с Западом, так и с Востоком
Молдавский оппозиционер Шор: Кишиневу необходимо развивать связи и с Западом, и с Востоком
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Кишиневу необходимо развивать связи как с Западом, так и с Востоком, убежден лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор, с которым корреспондент РИА Новости связался по Skype.
Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
"Я промолдавский политик, который выступает за максимально тесные и дружеские связи с Востоком, который является стратегическим партнером для Молдавии. При этом мы готовы и хотим вести коллегиальный, нормальный, качественный диалог с Западом для решения проблем наших граждан", - отметил Шор.
"Я не антиевропейский политик. Я за то, чтобы мы садились, говорили на нормальном, партнерском языке с Европой. Но я против того, чтобы мы на коленях ползали перед ней и клянчили деньги, лишь потому что наши политики не могут их заработать для своего народа. Я прошу прощения, но государственные менеджеры у нас сегодня глупые, не может быть НПОшник министром. Ну не может! Когда менеджер не способен обеспечить свой народ доходом, он приходит и народ втягивает их в долговую яму. А именно это сейчас и происходит в Молдавии", - сказал Шор.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, предполагающий отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. Оппозиция и гражданское общество призывают руководство Молдавии пойти на диалог с Россией, чтобы добиться оптимальной цены на газ в зимнее время, однако президент страны Майя Санду категорически отказывается от поездки в Москву.