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Из КЧР направлен груз для мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20221010/mobilizovannye-1822883416.html
Из КЧР направлен груз для мобилизованных
Из КЧР направлен груз для мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022
Из КЧР направлен груз для мобилизованных
В Карачаево-Черкесии сформирован и направлен очередной груз дополнительной помощи мобилизованным военнослужащим, сообщил социальных сетях сообщил глава... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:04
2022-10-10T17:04
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
частичная мобилизация в россии
донбасс
благотворительность
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ЧЕРКЕССК, 10 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии сформирован и направлен очередной груз дополнительной помощи мобилизованным военнослужащим, сообщил социальных сетях сообщил глава республики Рашид Темезов.Основу груза составили аптечки для каждого мобилизованного из КЧР.В укомплектованных аптечках, закупленных Минздравом КЧР, - противовоспалительные и жаропонижающие, антибактериальные и противомикробные средства , антибиотики, регидрирующие и противоожоговые средства, спасательные термоодеяла, таблетки для обеззараживания воды из открытых источников и другие препараты.При этом глава КЧР выразил надежду, что "аптечки так и не пригодятся военнослужащим, и все они вернутся домой в добром здравии".Он также напомнил, что ранее регион отправил мобилизованным груз с обмундированием, тёплыми вещами.Темрезов подчеркнул, что к централизованной помощи подключаются благотворительные организации, предприятия и неравнодушные люди.Всего с начала специальной военной операции военнослужащим и мирным жителям Донбасса из КЧР направлено 50 гуманитарных грузов.
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рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), частичная мобилизация в россии, донбасс, благотворительность
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Частичная мобилизация в России, Донбасс, Благотворительность
17:04 10.10.2022
 

Из КЧР направлен груз для мобилизованных

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕРКЕССК, 10 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии сформирован и направлен очередной груз дополнительной помощи мобилизованным военнослужащим, сообщил социальных сетях сообщил глава республики Рашид Темезов.
Основу груза составили аптечки для каждого мобилизованного из КЧР.
В укомплектованных аптечках, закупленных Минздравом КЧР, - противовоспалительные и жаропонижающие, антибактериальные и противомикробные средства , антибиотики, регидрирующие и противоожоговые средства, спасательные термоодеяла, таблетки для обеззараживания воды из открытых источников и другие препараты.
При этом глава КЧР выразил надежду, что "аптечки так и не пригодятся военнослужащим, и все они вернутся домой в добром здравии".
Он также напомнил, что ранее регион отправил мобилизованным груз с обмундированием, тёплыми вещами.
Темрезов подчеркнул, что к централизованной помощи подключаются благотворительные организации, предприятия и неравнодушные люди.
Всего с начала специальной военной операции военнослужащим и мирным жителям Донбасса из КЧР направлено 50 гуманитарных грузов.
Глава КЧР Рашид Темрезов во время совещания по реализации указа о частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 16:27Карачаево-Черкесская Республика
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Частичная мобилизация в РоссииДонбассБлаготворительность
 
 
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