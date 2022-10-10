https://ria.ru/20221010/mobilizovannye-1822883416.html
Из КЧР направлен груз для мобилизованных
Из КЧР направлен груз для мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022
Из КЧР направлен груз для мобилизованных
В Карачаево-Черкесии сформирован и направлен очередной груз дополнительной помощи мобилизованным военнослужащим, сообщил социальных сетях сообщил глава... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:04
2022-10-10T17:04
2022-10-10T17:04
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
частичная мобилизация в россии
донбасс
благотворительность
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ЧЕРКЕССК, 10 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии сформирован и направлен очередной груз дополнительной помощи мобилизованным военнослужащим, сообщил социальных сетях сообщил глава республики Рашид Темезов.Основу груза составили аптечки для каждого мобилизованного из КЧР.В укомплектованных аптечках, закупленных Минздравом КЧР, - противовоспалительные и жаропонижающие, антибактериальные и противомикробные средства , антибиотики, регидрирующие и противоожоговые средства, спасательные термоодеяла, таблетки для обеззараживания воды из открытых источников и другие препараты.При этом глава КЧР выразил надежду, что "аптечки так и не пригодятся военнослужащим, и все они вернутся домой в добром здравии".Он также напомнил, что ранее регион отправил мобилизованным груз с обмундированием, тёплыми вещами.Темрезов подчеркнул, что к централизованной помощи подключаются благотворительные организации, предприятия и неравнодушные люди.Всего с начала специальной военной операции военнослужащим и мирным жителям Донбасса из КЧР направлено 50 гуманитарных грузов.
https://ria.ru/20220928/rabota-1820112819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), частичная мобилизация в россии, донбасс, благотворительность
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Частичная мобилизация в России, Донбасс, Благотворительность
ЧЕРКЕССК, 10 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии сформирован и направлен очередной груз дополнительной помощи мобилизованным военнослужащим, сообщил социальных сетях сообщил глава республики Рашид Темезов.
Основу груза составили аптечки для каждого мобилизованного из КЧР.
В укомплектованных аптечках, закупленных Минздравом КЧР, - противовоспалительные и жаропонижающие, антибактериальные и противомикробные средства , антибиотики, регидрирующие и противоожоговые средства, спасательные термоодеяла, таблетки для обеззараживания воды из открытых источников и другие препараты.
При этом глава КЧР выразил надежду, что "аптечки так и не пригодятся военнослужащим, и все они вернутся домой в добром здравии".
Он также напомнил, что ранее регион отправил мобилизованным груз с обмундированием, тёплыми вещами.
Темрезов подчеркнул, что к централизованной помощи подключаются благотворительные организации, предприятия и неравнодушные люди.
Всего с начала специальной военной операции военнослужащим и мирным жителям Донбасса
из КЧР направлено 50 гуманитарных грузов.