https://ria.ru/20221010/mobilizovannye-1822883416.html

Из КЧР направлен груз для мобилизованных

Из КЧР направлен груз для мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022

Из КЧР направлен груз для мобилизованных

В Карачаево-Черкесии сформирован и направлен очередной груз дополнительной помощи мобилизованным военнослужащим, сообщил социальных сетях сообщил глава... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:04

2022-10-10T17:04

2022-10-10T17:04

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

частичная мобилизация в россии

донбасс

благотворительность

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ЧЕРКЕССК, 10 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии сформирован и направлен очередной груз дополнительной помощи мобилизованным военнослужащим, сообщил социальных сетях сообщил глава республики Рашид Темезов.Основу груза составили аптечки для каждого мобилизованного из КЧР.В укомплектованных аптечках, закупленных Минздравом КЧР, - противовоспалительные и жаропонижающие, антибактериальные и противомикробные средства , антибиотики, регидрирующие и противоожоговые средства, спасательные термоодеяла, таблетки для обеззараживания воды из открытых источников и другие препараты.При этом глава КЧР выразил надежду, что "аптечки так и не пригодятся военнослужащим, и все они вернутся домой в добром здравии".Он также напомнил, что ранее регион отправил мобилизованным груз с обмундированием, тёплыми вещами.Темрезов подчеркнул, что к централизованной помощи подключаются благотворительные организации, предприятия и неравнодушные люди.Всего с начала специальной военной операции военнослужащим и мирным жителям Донбасса из КЧР направлено 50 гуманитарных грузов.

https://ria.ru/20220928/rabota-1820112819.html

донбасс

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Алёна Пава

рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), частичная мобилизация в россии, донбасс, благотворительность