https://ria.ru/20221010/mobilizovannye-1822804213.html
Мобилизованным из Приангарья начали выплачивать по сто тысяч рублей
Мобилизованным из Приангарья начали выплачивать по сто тысяч рублей - РИА Новости, 10.10.2022
Мобилизованным из Приангарья начали выплачивать по сто тысяч рублей
Министерство соцразвития Иркутской области начало проводить единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным жителям региона, сообщает... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:23
2022-10-10T14:23
2022-10-10T14:23
иркутская область
общество
игорь кобзев
иркутская область
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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ИРКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Министерство соцразвития Иркутской области начало проводить единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным жителям региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 23 сентября подписал указ о предоставлении единовременной денежной выплаты гражданам, проживающим на территории Иркутской области, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ."Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отправило первые единовременные выплаты жителям региона, призванным на службу по мобилизации. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По словам губернатора региона Игоря Кобзева, в Новосибирском высшем военном училище, где проходят подготовку мобилизованные из Приангарья, работают сотрудники министерства соцразвития и областного военного комиссариата. Они актуализировали списки мобилизованных, включенных в состав части. На сегодняшний день отработано порядка 1,6 тысячи человек. Специалисты, которые работают в военном училище Новосибирска, обмениваются данными с коллегами, которые находятся в поселках Шилово Новосибирской области и Юрга Кемеровской области, где также расположены мобилизованные из Приангарья. Их задача сформировать единый список для отправки единовременной выплаты.
https://ria.ru/20221006/forum-1821964031.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, игорь кобзев, иркутская область, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Иркутская область, Общество, Игорь Кобзев, Иркутская область, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
Мобилизованным из Приангарья начали выплачивать по сто тысяч рублей
Мобилизованным из Приангарья начали выплачивать по сто тысяч рублей из бюджета региона