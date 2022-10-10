https://ria.ru/20221010/mobilizovannye-1822804213.html

Мобилизованным из Приангарья начали выплачивать по сто тысяч рублей

Мобилизованным из Приангарья начали выплачивать по сто тысяч рублей - РИА Новости, 10.10.2022

Мобилизованным из Приангарья начали выплачивать по сто тысяч рублей

Министерство соцразвития Иркутской области начало проводить единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным жителям региона, сообщает... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:23

2022-10-10T14:23

2022-10-10T14:23

иркутская область

общество

игорь кобзев

иркутская область

россия

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

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ИРКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Министерство соцразвития Иркутской области начало проводить единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным жителям региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 23 сентября подписал указ о предоставлении единовременной денежной выплаты гражданам, проживающим на территории Иркутской области, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ."Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отправило первые единовременные выплаты жителям региона, призванным на службу по мобилизации. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По словам губернатора региона Игоря Кобзева, в Новосибирском высшем военном училище, где проходят подготовку мобилизованные из Приангарья, работают сотрудники министерства соцразвития и областного военного комиссариата. Они актуализировали списки мобилизованных, включенных в состав части. На сегодняшний день отработано порядка 1,6 тысячи человек. Специалисты, которые работают в военном училище Новосибирска, обмениваются данными с коллегами, которые находятся в поселках Шилово Новосибирской области и Юрга Кемеровской области, где также расположены мобилизованные из Приангарья. Их задача сформировать единый список для отправки единовременной выплаты.

https://ria.ru/20221006/forum-1821964031.html

https://ria.ru/20221005/sad-1821783156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, игорь кобзев, иркутская область, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф