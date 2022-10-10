https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822930628.html

В Омской области открыли центры соцподдержки семей мобилизованных

В Омской области открыли центры соцподдержки семей мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022

В Омской области открыли центры соцподдержки семей мобилизованных

Центры социальной поддержки семей мобилизованных граждан открылись в округах Омска и появятся в каждом районе Омской области, сообщает в понедельник областное... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:55

2022-10-10T18:55

2022-10-10T18:55

омская область

общество

александр бурков

омская область

омск

частичная мобилизация в россии

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ОМСК, 10 окт – РИА Новости. Центры социальной поддержки семей мобилизованных граждан открылись в округах Омска и появятся в каждом районе Омской области, сообщает в понедельник областное правительство."Губернатор Омской области Александр Бурков провел совещание с главами районов. Обсуждался вопрос создания центров социальной поддержки семей мобилизованных граждан. Такие центры уже функционируют в округах города Омска и теперь появятся в каждом районе. По поручению губернатора руководителями штабов станут главы районов", - говорится в сообщении.В состав социальных центров, помимо муниципальных профильных служб, входят специалисты территориального органа министерства труда и социального развития Омской области, комплексного центра социального обслуживания и специалисты центральной районной больницы. Главная задача — оказать социальную поддержку каждой обратившейся семье призванных на военную службу резервистов.Условия пребывания мобилизованных жителей региона в понедельник оценил губернатор Омской области Александр Бурков, он посетил военно-полевой лагерь в районе Черемушки. Глава региона осмотрел, как ведется обустройство лагеря и работа вспомогательных служб, в каких условиях живут бойцы. В палаточном городке в короткий срок сделали дорогу, централизованное водоснабжение, освещение. Работает полевая кухня, медицинский центр, есть бани, устанавливается храм-палатка. Принимаются заявки на оказание социальной помощи."Разбираем каждый вопрос: просят помочь с дровами, с трудоустройством – значит надо помогать. У кого-то возникла потребность ребенка определить в детский сад или поменять школу – тоже штабы должны решить. Еще раз напоминаю: нужно внимательно относиться к каждому человеку, который придет к вам в штаб по поддержке семей мобилизованных граждан. Работаем индивидуально, чтобы без внимания у нас не остался ни один человек. Это сегодня главная задача, стоящая перед всеми руководителями муниципальных образований", - подчеркнул Бурков.Ранее сообщалось, что по решению губернатора каждый мобилизованный из Омской области получит единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Выплаты начнутся со следующей недели. Пакет мер социальной поддержки мобилизованных будет расширяться, заверил бойцов глава региона.

https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822172987.html

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омская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, александр бурков, омская область, омск, частичная мобилизация в россии