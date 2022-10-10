https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822930628.html
В Омской области открыли центры соцподдержки семей мобилизованных
В Омской области открыли центры соцподдержки семей мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022
В Омской области открыли центры соцподдержки семей мобилизованных
Центры социальной поддержки семей мобилизованных граждан открылись в округах Омска и появятся в каждом районе Омской области, сообщает в понедельник областное... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:55
2022-10-10T18:55
2022-10-10T18:55
омская область
общество
александр бурков
омская область
омск
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_301395f3835d71319e2a1344d28c53df.jpg
ОМСК, 10 окт – РИА Новости. Центры социальной поддержки семей мобилизованных граждан открылись в округах Омска и появятся в каждом районе Омской области, сообщает в понедельник областное правительство."Губернатор Омской области Александр Бурков провел совещание с главами районов. Обсуждался вопрос создания центров социальной поддержки семей мобилизованных граждан. Такие центры уже функционируют в округах города Омска и теперь появятся в каждом районе. По поручению губернатора руководителями штабов станут главы районов", - говорится в сообщении.В состав социальных центров, помимо муниципальных профильных служб, входят специалисты территориального органа министерства труда и социального развития Омской области, комплексного центра социального обслуживания и специалисты центральной районной больницы. Главная задача — оказать социальную поддержку каждой обратившейся семье призванных на военную службу резервистов.Условия пребывания мобилизованных жителей региона в понедельник оценил губернатор Омской области Александр Бурков, он посетил военно-полевой лагерь в районе Черемушки. Глава региона осмотрел, как ведется обустройство лагеря и работа вспомогательных служб, в каких условиях живут бойцы. В палаточном городке в короткий срок сделали дорогу, централизованное водоснабжение, освещение. Работает полевая кухня, медицинский центр, есть бани, устанавливается храм-палатка. Принимаются заявки на оказание социальной помощи."Разбираем каждый вопрос: просят помочь с дровами, с трудоустройством – значит надо помогать. У кого-то возникла потребность ребенка определить в детский сад или поменять школу – тоже штабы должны решить. Еще раз напоминаю: нужно внимательно относиться к каждому человеку, который придет к вам в штаб по поддержке семей мобилизованных граждан. Работаем индивидуально, чтобы без внимания у нас не остался ни один человек. Это сегодня главная задача, стоящая перед всеми руководителями муниципальных образований", - подчеркнул Бурков.Ранее сообщалось, что по решению губернатора каждый мобилизованный из Омской области получит единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Выплаты начнутся со следующей недели. Пакет мер социальной поддержки мобилизованных будет расширяться, заверил бойцов глава региона.
https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822172987.html
https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821864812.html
омская область
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_723b30afd5c13e6a62c178d2de556b5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр бурков, омская область, омск, частичная мобилизация в россии
Омская область , Общество, Александр Бурков, Омская область, Омск, Частичная мобилизация в России
В Омской области открыли центры соцподдержки семей мобилизованных
Омские власти открыли центры социальной поддержки семей мобилизованных
ОМСК, 10 окт – РИА Новости.
Центры социальной поддержки семей мобилизованных граждан открылись в округах Омска и появятся в каждом районе Омской области, сообщает
в понедельник областное правительство.
"Губернатор Омской области Александр Бурков
провел совещание с главами районов. Обсуждался вопрос создания центров социальной поддержки семей мобилизованных граждан. Такие центры уже функционируют в округах города Омска и теперь появятся в каждом районе. По поручению губернатора руководителями штабов станут главы районов", - говорится в сообщении.
В состав социальных центров, помимо муниципальных профильных служб, входят специалисты территориального органа министерства труда и социального развития Омской области, комплексного центра социального обслуживания и специалисты центральной районной больницы. Главная задача — оказать социальную поддержку каждой обратившейся семье призванных на военную службу резервистов.
Условия пребывания мобилизованных жителей региона в понедельник оценил губернатор Омской области Александр Бурков, он посетил военно-полевой лагерь в районе Черемушки. Глава региона осмотрел, как ведется обустройство лагеря и работа вспомогательных служб, в каких условиях живут бойцы. В палаточном городке в короткий срок сделали дорогу, централизованное водоснабжение, освещение. Работает полевая кухня, медицинский центр, есть бани, устанавливается храм-палатка. Принимаются заявки на оказание социальной помощи.
"Разбираем каждый вопрос: просят помочь с дровами, с трудоустройством – значит надо помогать. У кого-то возникла потребность ребенка определить в детский сад или поменять школу – тоже штабы должны решить. Еще раз напоминаю: нужно внимательно относиться к каждому человеку, который придет к вам в штаб по поддержке семей мобилизованных граждан. Работаем индивидуально, чтобы без внимания у нас не остался ни один человек. Это сегодня главная задача, стоящая перед всеми руководителями муниципальных образований", - подчеркнул Бурков.
Ранее сообщалось, что по решению губернатора каждый мобилизованный из Омской области получит единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Выплаты начнутся со следующей недели. Пакет мер социальной поддержки мобилизованных будет расширяться, заверил бойцов глава региона.