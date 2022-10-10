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В Омской области открыли центры соцподдержки семей мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022
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Омская область
https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822930628.html
В Омской области открыли центры соцподдержки семей мобилизованных
В Омской области открыли центры соцподдержки семей мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022
В Омской области открыли центры соцподдержки семей мобилизованных
Центры социальной поддержки семей мобилизованных граждан открылись в округах Омска и появятся в каждом районе Омской области, сообщает в понедельник областное... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:55
2022-10-10T18:55
омская область
общество
александр бурков
омская область
омск
частичная мобилизация в россии
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ОМСК, 10 окт – РИА Новости. Центры социальной поддержки семей мобилизованных граждан открылись в округах Омска и появятся в каждом районе Омской области, сообщает в понедельник областное правительство."Губернатор Омской области Александр Бурков провел совещание с главами районов. Обсуждался вопрос создания центров социальной поддержки семей мобилизованных граждан. Такие центры уже функционируют в округах города Омска и теперь появятся в каждом районе. По поручению губернатора руководителями штабов станут главы районов", - говорится в сообщении.В состав социальных центров, помимо муниципальных профильных служб, входят специалисты территориального органа министерства труда и социального развития Омской области, комплексного центра социального обслуживания и специалисты центральной районной больницы. Главная задача — оказать социальную поддержку каждой обратившейся семье призванных на военную службу резервистов.Условия пребывания мобилизованных жителей региона в понедельник оценил губернатор Омской области Александр Бурков, он посетил военно-полевой лагерь в районе Черемушки. Глава региона осмотрел, как ведется обустройство лагеря и работа вспомогательных служб, в каких условиях живут бойцы. В палаточном городке в короткий срок сделали дорогу, централизованное водоснабжение, освещение. Работает полевая кухня, медицинский центр, есть бани, устанавливается храм-палатка. Принимаются заявки на оказание социальной помощи."Разбираем каждый вопрос: просят помочь с дровами, с трудоустройством – значит надо помогать. У кого-то возникла потребность ребенка определить в детский сад или поменять школу – тоже штабы должны решить. Еще раз напоминаю: нужно внимательно относиться к каждому человеку, который придет к вам в штаб по поддержке семей мобилизованных граждан. Работаем индивидуально, чтобы без внимания у нас не остался ни один человек. Это сегодня главная задача, стоящая перед всеми руководителями муниципальных образований", - подчеркнул Бурков.Ранее сообщалось, что по решению губернатора каждый мобилизованный из Омской области получит единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Выплаты начнутся со следующей недели. Пакет мер социальной поддержки мобилизованных будет расширяться, заверил бойцов глава региона.
https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822172987.html
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общество, александр бурков, омская область, омск, частичная мобилизация в россии
Омская область , Общество, Александр Бурков, Омская область, Омск, Частичная мобилизация в России
18:55 10.10.2022
 
В Омской области открыли центры соцподдержки семей мобилизованных

Омские власти открыли центры социальной поддержки семей мобилизованных

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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ОМСК, 10 окт – РИА Новости. Центры социальной поддержки семей мобилизованных граждан открылись в округах Омска и появятся в каждом районе Омской области, сообщает в понедельник областное правительство.
"Губернатор Омской области Александр Бурков провел совещание с главами районов. Обсуждался вопрос создания центров социальной поддержки семей мобилизованных граждан. Такие центры уже функционируют в округах города Омска и теперь появятся в каждом районе. По поручению губернатора руководителями штабов станут главы районов", - говорится в сообщении.
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В состав социальных центров, помимо муниципальных профильных служб, входят специалисты территориального органа министерства труда и социального развития Омской области, комплексного центра социального обслуживания и специалисты центральной районной больницы. Главная задача — оказать социальную поддержку каждой обратившейся семье призванных на военную службу резервистов.
Условия пребывания мобилизованных жителей региона в понедельник оценил губернатор Омской области Александр Бурков, он посетил военно-полевой лагерь в районе Черемушки. Глава региона осмотрел, как ведется обустройство лагеря и работа вспомогательных служб, в каких условиях живут бойцы. В палаточном городке в короткий срок сделали дорогу, централизованное водоснабжение, освещение. Работает полевая кухня, медицинский центр, есть бани, устанавливается храм-палатка. Принимаются заявки на оказание социальной помощи.
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"Разбираем каждый вопрос: просят помочь с дровами, с трудоустройством – значит надо помогать. У кого-то возникла потребность ребенка определить в детский сад или поменять школу – тоже штабы должны решить. Еще раз напоминаю: нужно внимательно относиться к каждому человеку, который придет к вам в штаб по поддержке семей мобилизованных граждан. Работаем индивидуально, чтобы без внимания у нас не остался ни один человек. Это сегодня главная задача, стоящая перед всеми руководителями муниципальных образований", - подчеркнул Бурков.
Ранее сообщалось, что по решению губернатора каждый мобилизованный из Омской области получит единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Выплаты начнутся со следующей недели. Пакет мер социальной поддержки мобилизованных будет расширяться, заверил бойцов глава региона.
 
Омская областьОбществоАлександр БурковОмская областьОмскЧастичная мобилизация в России
 
 
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