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Калужский губернатор призвал позаботиться о семьях мобилизованных
Калужский губернатор призвал позаботиться о семьях мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022
Калужский губернатор призвал позаботиться о семьях мобилизованных
Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал глав городов и районов области быть внимательными к нуждам семей мобилизованных жителей региона,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:00
2022-10-10T17:00
2022-10-10T17:00
калужская область
здоровье - общество
общество
владислав шапша
калужская область
россия
частичная мобилизация в россии
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КАЛУГА, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал глав городов и районов области быть внимательными к нуждам семей мобилизованных жителей региона, позаботиться о них, сообщает областное правительство.В понедельник на очередном заседании регионального правительства обсуждали в том числе ход частичной мобилизации. По информации Центра управления регионом (ЦУР), за прошедшую неделю по направлению "Мобилизация" по сравнению с предыдущим периодом зафиксирован спад обращений. Тем не менее, по информации ЦУРа, калужане продолжают задавать вопросы о порядке мобилизации, материальных выплатах мобилизованным и льготах их семьям, а также о том, являются ли те или иные частные случаи нарушением порядка мобилизации. Все эти случаи направляются в областной военный комиссариат, в призывные комиссии районов, а затем в областную призывную комиссию, после чего гражданам дают разъяснения, информируют власти."По итогам обсуждения Владислав Шапша подчеркнул, что в регионе выполнение указа президента Российской Федерации о частичной мобилизации идет по плану, в штатном режиме", - говорится в сообщении.Говоря о поддержке семей мобилизованных граждан, губернатор рекомендовал главам администраций городов и районов области "сконцентрировать внимание на решении проблем этих людей". "Вы должны знать каждую семью, быть максимально открытыми и быстро решать те вопросы, с которыми обращаются семьи. Это касается и крупных городов, и районов. Я вас прошу очень внимательно относиться к работе с семьями и близкими мобилизованных граждан", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.
https://ria.ru/20221005/kaluga-1821665732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, владислав шапша, калужская область, россия, частичная мобилизация в россии
Калужская область, Здоровье - Общество, Общество, Владислав Шапша, Калужская область, Россия, Частичная мобилизация в России
Калужский губернатор призвал позаботиться о семьях мобилизованных
Калужский губернатор Шапша призвал быть внимательными к нуждам семей мобилизованных
КАЛУГА, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал глав городов и районов области быть внимательными к нуждам семей мобилизованных жителей региона, позаботиться о них, сообщает областное правительство.
В понедельник на очередном заседании регионального правительства обсуждали в том числе ход частичной мобилизации. По информации Центра управления регионом (ЦУР), за прошедшую неделю по направлению "Мобилизация" по сравнению с предыдущим периодом зафиксирован спад обращений. Тем не менее, по информации ЦУРа, калужане продолжают задавать вопросы о порядке мобилизации, материальных выплатах мобилизованным и льготах их семьям, а также о том, являются ли те или иные частные случаи нарушением порядка мобилизации. Все эти случаи направляются в областной военный комиссариат, в призывные комиссии районов, а затем в областную призывную комиссию, после чего гражданам дают разъяснения, информируют власти.
"По итогам обсуждения Владислав Шапша подчеркнул, что в регионе выполнение указа президента Российской Федерации о частичной мобилизации идет по плану, в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Говоря о поддержке семей мобилизованных граждан, губернатор рекомендовал главам администраций городов и районов области "сконцентрировать внимание на решении проблем этих людей". "Вы должны знать каждую семью, быть максимально открытыми и быстро решать те вопросы, с которыми обращаются семьи. Это касается и крупных городов, и районов. Я вас прошу очень внимательно относиться к работе с семьями и близкими мобилизованных граждан", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
Частичная мобилизация идет в России
с 21 сентября согласно указу президента.