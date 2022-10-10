https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822880984.html

Калужский губернатор призвал позаботиться о семьях мобилизованных

Калужский губернатор призвал позаботиться о семьях мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022

Калужский губернатор призвал позаботиться о семьях мобилизованных

Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал глав городов и районов области быть внимательными к нуждам семей мобилизованных жителей региона,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:00

2022-10-10T17:00

2022-10-10T17:00

калужская область

здоровье - общество

общество

владислав шапша

калужская область

россия

частичная мобилизация в россии

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КАЛУГА, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал глав городов и районов области быть внимательными к нуждам семей мобилизованных жителей региона, позаботиться о них, сообщает областное правительство.В понедельник на очередном заседании регионального правительства обсуждали в том числе ход частичной мобилизации. По информации Центра управления регионом (ЦУР), за прошедшую неделю по направлению "Мобилизация" по сравнению с предыдущим периодом зафиксирован спад обращений. Тем не менее, по информации ЦУРа, калужане продолжают задавать вопросы о порядке мобилизации, материальных выплатах мобилизованным и льготах их семьям, а также о том, являются ли те или иные частные случаи нарушением порядка мобилизации. Все эти случаи направляются в областной военный комиссариат, в призывные комиссии районов, а затем в областную призывную комиссию, после чего гражданам дают разъяснения, информируют власти."По итогам обсуждения Владислав Шапша подчеркнул, что в регионе выполнение указа президента Российской Федерации о частичной мобилизации идет по плану, в штатном режиме", - говорится в сообщении.Говоря о поддержке семей мобилизованных граждан, губернатор рекомендовал главам администраций городов и районов области "сконцентрировать внимание на решении проблем этих людей". "Вы должны знать каждую семью, быть максимально открытыми и быстро решать те вопросы, с которыми обращаются семьи. Это касается и крупных городов, и районов. Я вас прошу очень внимательно относиться к работе с семьями и близкими мобилизованных граждан", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.

https://ria.ru/20221005/kaluga-1821665732.html

калужская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, общество, владислав шапша, калужская область, россия, частичная мобилизация в россии