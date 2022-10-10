https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822862281.html

Глава Югры предложила направлять выплаты не мобилизованным, а их семьям

Глава Югры предложила направлять выплаты не мобилизованным, а их семьям - РИА Новости, 10.10.2022

Глава Югры предложила направлять выплаты не мобилизованным, а их семьям

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на заседании призывной комиссии по мобилизации заявила, что, возможно, целесообразнее отдавать... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:30

2022-10-10T16:30

2022-10-10T16:30

специальная военная операция на украине

общество

наталья комарова

ханты-мансийский автономный округ

частичная мобилизация в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на заседании призывной комиссии по мобилизации заявила, что, возможно, целесообразнее отдавать единовременную выплату не мобилизованным военнослужащим, а их семьям."На что прошу обратить внимание: определяйтесь внимательно с тем, кто будет получать единовременную выплату. Возможно, целесообразнее отправить сразу семье эти ресурсы, а не мобилизованному гражданину, чтобы он там не был отягощен знанием того, что есть деньги и можно как-то отвлечься от главного. Подумайте, посмотрите, ни в коем случае не передавите, тут очень важно адресность обеспечить", – заявила Комарова штабу.Власти Ханты-Мансийского автономного округа сегодня заявили о начале единовременных выплат мобилизованным жителям с 10 октября, деньги уже получили 159 призывников. При зачислении в военную часть положены 250 тысяч рублей, еще столько же - по окончании периода частичной мобилизации.

ханты-мансийский автономный округ

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, частичная мобилизация в россии