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Глава Югры предложила направлять выплаты не мобилизованным, а их семьям - РИА Новости, 10.10.2022
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Глава Югры предложила направлять выплаты не мобилизованным, а их семьям
Глава Югры предложила направлять выплаты не мобилизованным, а их семьям - РИА Новости, 10.10.2022
Глава Югры предложила направлять выплаты не мобилизованным, а их семьям
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на заседании призывной комиссии по мобилизации заявила, что, возможно, целесообразнее отдавать... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:30
2022-10-10T16:30
специальная военная операция на украине
общество
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
частичная мобилизация в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на заседании призывной комиссии по мобилизации заявила, что, возможно, целесообразнее отдавать единовременную выплату не мобилизованным военнослужащим, а их семьям."На что прошу обратить внимание: определяйтесь внимательно с тем, кто будет получать единовременную выплату. Возможно, целесообразнее отправить сразу семье эти ресурсы, а не мобилизованному гражданину, чтобы он там не был отягощен знанием того, что есть деньги и можно как-то отвлечься от главного. Подумайте, посмотрите, ни в коем случае не передавите, тут очень важно адресность обеспечить", – заявила Комарова штабу.Власти Ханты-Мансийского автономного округа сегодня заявили о начале единовременных выплат мобилизованным жителям с 10 октября, деньги уже получили 159 призывников. При зачислении в военную часть положены 250 тысяч рублей, еще столько же - по окончании периода частичной мобилизации.
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общество, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Наталья Комарова, Ханты-Мансийский автономный округ, Частичная мобилизация в России
16:30 10.10.2022
 
Глава Югры предложила направлять выплаты не мобилизованным, а их семьям

Губернатор Югры Комарова предложила направлять выплаты не мобилизованным, а их семьям

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на заседании призывной комиссии по мобилизации заявила, что, возможно, целесообразнее отдавать единовременную выплату не мобилизованным военнослужащим, а их семьям.
"На что прошу обратить внимание: определяйтесь внимательно с тем, кто будет получать единовременную выплату. Возможно, целесообразнее отправить сразу семье эти ресурсы, а не мобилизованному гражданину, чтобы он там не был отягощен знанием того, что есть деньги и можно как-то отвлечься от главного. Подумайте, посмотрите, ни в коем случае не передавите, тут очень важно адресность обеспечить", – заявила Комарова штабу.
Власти Ханты-Мансийского автономного округа сегодня заявили о начале единовременных выплат мобилизованным жителям с 10 октября, деньги уже получили 159 призывников. При зачислении в военную часть положены 250 тысяч рублей, еще столько же - по окончании периода частичной мобилизации.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоНаталья КомароваХанты-Мансийский автономный округЧастичная мобилизация в России
 
 
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