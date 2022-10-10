https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822862281.html
Глава Югры предложила направлять выплаты не мобилизованным, а их семьям
Глава Югры предложила направлять выплаты не мобилизованным, а их семьям - РИА Новости, 10.10.2022
Глава Югры предложила направлять выплаты не мобилизованным, а их семьям
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на заседании призывной комиссии по мобилизации заявила, что, возможно, целесообразнее отдавать... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:30
2022-10-10T16:30
2022-10-10T16:30
специальная военная операция на украине
общество
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
частичная мобилизация в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на заседании призывной комиссии по мобилизации заявила, что, возможно, целесообразнее отдавать единовременную выплату не мобилизованным военнослужащим, а их семьям."На что прошу обратить внимание: определяйтесь внимательно с тем, кто будет получать единовременную выплату. Возможно, целесообразнее отправить сразу семье эти ресурсы, а не мобилизованному гражданину, чтобы он там не был отягощен знанием того, что есть деньги и можно как-то отвлечься от главного. Подумайте, посмотрите, ни в коем случае не передавите, тут очень важно адресность обеспечить", – заявила Комарова штабу.Власти Ханты-Мансийского автономного округа сегодня заявили о начале единовременных выплат мобилизованным жителям с 10 октября, деньги уже получили 159 призывников. При зачислении в военную часть положены 250 тысяч рублей, еще столько же - по окончании периода частичной мобилизации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Наталья Комарова, Ханты-Мансийский автономный округ, Частичная мобилизация в России
Глава Югры предложила направлять выплаты не мобилизованным, а их семьям
Губернатор Югры Комарова предложила направлять выплаты не мобилизованным, а их семьям
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на заседании призывной комиссии по мобилизации заявила, что, возможно, целесообразнее отдавать единовременную выплату не мобилизованным военнослужащим, а их семьям.
"На что прошу обратить внимание: определяйтесь внимательно с тем, кто будет получать единовременную выплату. Возможно, целесообразнее отправить сразу семье эти ресурсы, а не мобилизованному гражданину, чтобы он там не был отягощен знанием того, что есть деньги и можно как-то отвлечься от главного. Подумайте, посмотрите, ни в коем случае не передавите, тут очень важно адресность обеспечить", – заявила Комарова штабу.
Власти Ханты-Мансийского автономного округа сегодня заявили о начале единовременных выплат мобилизованным жителям с 10 октября, деньги уже получили 159 призывников. При зачислении в военную часть положены 250 тысяч рублей, еще столько же - по окончании периода частичной мобилизации.