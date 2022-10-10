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Мобилизованным в Томской области выплатят по сто тысяч рублей
Мобилизованным в Томской области выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 10.10.2022
Мобилизованным в Томской области выплатят по сто тысяч рублей
Власти Томской области приняли решение о выплате резервистам, призванным в рамках частичной мобилизации, единовременной суммы в 100 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:13
2022-10-10T16:13
2022-10-10T16:14
специальная военная операция на украине
общество
владимир мазур
томская область
россия
частичная мобилизация в россии
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НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Власти Томской области приняли решение о выплате резервистам, призванным в рамках частичной мобилизации, единовременной суммы в 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Владимир Мазур в своем Telegram-канале."Принял решение о единовременной выплате в 100 тысяч рублей всем мобилизованным из Томской области. По моему поручению департамент социальной защиты сейчас разрабатывает порядок получения выплаты", - сообщил он.Мазур отметил, что для получения единовременной выплаты военнослужащий должен написать заявление, где указать реквизиты банковского счета. Деньги будут перечислены только на счета мобилизованных военнослужащих."Единовременная денежная выплата не отменяет других мер поддержки мобилизованных в нашей области. В том числе выплат по 42 тысячи рублей семьям бойцов, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - добавил Мазур.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, владимир мазур, томская область, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Мазур, Томская область, Россия, Частичная мобилизация в России
16:13 10.10.2022 (обновлено: 16:14 10.10.2022)
Мобилизованным в Томской области выплатят по сто тысяч рублей
Губернатор Томской области Мазур сообщил о выплате по сто тысяч рублей мобилизованным