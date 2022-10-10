Рейтинг@Mail.ru
В Псковской области начал работу Центр помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822839051.html
В Псковской области начал работу Центр помощи семьям мобилизованных
В Псковской области начал работу Центр помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022
В Псковской области начал работу Центр помощи семьям мобилизованных
Центр помощи семьям призванных в рамках частичной мобилизации открылся в Пскове, сообщила пресс-служба правительства Псковской области. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:52
2022-10-10T15:52
специальная военная операция на украине
общество
михаил ведерников
псковская область
псков
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821501190_0:231:3150:2003_1920x0_80_0_0_a8541f35a04d998582f6efdd02b2cec8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Центр помощи семьям призванных в рамках частичной мобилизации открылся в Пскове, сообщила пресс-служба правительства Псковской области."По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Пскове открылся Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих. Площадка начала свою работу в понедельник, 10 октября, на базе проектного офиса "Команды 2018" по адресу: Псков, улица Некрасова, 19", - говорится в сообщении.Как информируют областные власти, в новом центре можно получить помощь по широкому спектру вопросов в формате "одного окна". При этом обращения граждан принимают специалисты по социальной защите, здравоохранению, труду и занятости, образованию, а также сотрудники Пенсионного фонда РФ и центра "Мои документы". Также здесь работают психологи, юристы, представители банков, службы судебных приставов и нотариата. Центр открыт по будним дням с 12.00 мск до 20.00 мск.Ранее Ведерников сообщал, что в Псковской области вручили более 4 тысяч повесток в рамках частичной мобилизации, но мобилизовали менее 1,5 тысячи человек. По его словам, в большинстве случаев речь шла об актуализации данных военкоматов.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.
псковская область
псков
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821501190_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0f3dc7d0a35f499ad545f4c61ff2d14b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил ведерников, псковская область, псков, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Михаил Ведерников, Псковская область, Псков, Россия, Частичная мобилизация в России
15:52 10.10.2022
 
В Псковской области начал работу Центр помощи семьям мобилизованных

В Псковской области начал работу Центр помощи семьям призванных по частичной мобилизации

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПодготовка призванных в рамках частичной мобилизации
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Центр помощи семьям призванных в рамках частичной мобилизации открылся в Пскове, сообщила пресс-служба правительства Псковской области.
"По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Пскове открылся Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих. Площадка начала свою работу в понедельник, 10 октября, на базе проектного офиса "Команды 2018" по адресу: Псков, улица Некрасова, 19", - говорится в сообщении.
Как информируют областные власти, в новом центре можно получить помощь по широкому спектру вопросов в формате "одного окна". При этом обращения граждан принимают специалисты по социальной защите, здравоохранению, труду и занятости, образованию, а также сотрудники Пенсионного фонда РФ и центра "Мои документы". Также здесь работают психологи, юристы, представители банков, службы судебных приставов и нотариата. Центр открыт по будним дням с 12.00 мск до 20.00 мск.
Ранее Ведерников сообщал, что в Псковской области вручили более 4 тысяч повесток в рамках частичной мобилизации, но мобилизовали менее 1,5 тысячи человек. По его словам, в большинстве случаев речь шла об актуализации данных военкоматов.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМихаил ВедерниковПсковская областьПсковРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала