https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822839051.html

В Псковской области начал работу Центр помощи семьям мобилизованных

В Псковской области начал работу Центр помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022

В Псковской области начал работу Центр помощи семьям мобилизованных

Центр помощи семьям призванных в рамках частичной мобилизации открылся в Пскове, сообщила пресс-служба правительства Псковской области. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:52

2022-10-10T15:52

2022-10-10T15:52

специальная военная операция на украине

общество

михаил ведерников

псковская область

псков

россия

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Центр помощи семьям призванных в рамках частичной мобилизации открылся в Пскове, сообщила пресс-служба правительства Псковской области."По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Пскове открылся Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих. Площадка начала свою работу в понедельник, 10 октября, на базе проектного офиса "Команды 2018" по адресу: Псков, улица Некрасова, 19", - говорится в сообщении.Как информируют областные власти, в новом центре можно получить помощь по широкому спектру вопросов в формате "одного окна". При этом обращения граждан принимают специалисты по социальной защите, здравоохранению, труду и занятости, образованию, а также сотрудники Пенсионного фонда РФ и центра "Мои документы". Также здесь работают психологи, юристы, представители банков, службы судебных приставов и нотариата. Центр открыт по будним дням с 12.00 мск до 20.00 мск.Ранее Ведерников сообщал, что в Псковской области вручили более 4 тысяч повесток в рамках частичной мобилизации, но мобилизовали менее 1,5 тысячи человек. По его словам, в большинстве случаев речь шла об актуализации данных военкоматов.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.

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общество, михаил ведерников, псковская область, псков, россия, частичная мобилизация в россии