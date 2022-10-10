https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822800594.html

Самарские власти выплатят мобилизованным по 50 тысяч рублей

Самарские власти выплатят мобилизованным по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 10.10.2022

Самарские власти выплатят мобилизованным по 50 тысяч рублей

Власти Самарской области выплатят по 50 тысяч рублей военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:11

2022-10-10T14:11

2022-10-10T14:11

дмитрий азаров

россия

сергей шойгу

частичная мобилизация в россии

самарская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821501190_0:231:3150:2003_1920x0_80_0_0_a8541f35a04d998582f6efdd02b2cec8.jpg

САМАРА, 10 окт – РИА Новости. Власти Самарской области выплатят по 50 тысяч рублей военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров."Все военнослужащие, призванные по частичной мобилизации в Самарской области, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Эта выплата позволит поддержать семьи мобилизованных в тот период, когда они проходят подготовку и боевое слаживание", - цитирует Азарова правительство региона.По словам губернатора, на региональном уровне также принимаются дополнительные меры поддержки семей мобилизованных."Это освобождение от платы за детский сад и бесплатное питание в школах для детей всех, кто призван в рамках частичной мобилизации. Расчет льготы будет проведен с момента зачисления военнослужащего в воинское подразделение", - уточнил Азаров.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.

россия

самарская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий азаров, россия, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии, самарская область, украина