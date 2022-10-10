https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822800594.html
Самарские власти выплатят мобилизованным по 50 тысяч рублей
Самарские власти выплатят мобилизованным по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 10.10.2022
Самарские власти выплатят мобилизованным по 50 тысяч рублей
Власти Самарской области выплатят по 50 тысяч рублей военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:11
2022-10-10T14:11
2022-10-10T14:11
дмитрий азаров
россия
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
самарская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821501190_0:231:3150:2003_1920x0_80_0_0_a8541f35a04d998582f6efdd02b2cec8.jpg
САМАРА, 10 окт – РИА Новости. Власти Самарской области выплатят по 50 тысяч рублей военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров."Все военнослужащие, призванные по частичной мобилизации в Самарской области, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Эта выплата позволит поддержать семьи мобилизованных в тот период, когда они проходят подготовку и боевое слаживание", - цитирует Азарова правительство региона.По словам губернатора, на региональном уровне также принимаются дополнительные меры поддержки семей мобилизованных."Это освобождение от платы за детский сад и бесплатное питание в школах для детей всех, кто призван в рамках частичной мобилизации. Расчет льготы будет проведен с момента зачисления военнослужащего в воинское подразделение", - уточнил Азаров.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.
россия
самарская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821501190_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0f3dc7d0a35f499ad545f4c61ff2d14b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий азаров, россия, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии, самарская область, украина
Дмитрий Азаров, Россия, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России, Самарская область, Украина
Самарские власти выплатят мобилизованным по 50 тысяч рублей
Губернатор Азаров: власти Самарской области выплатят мобилизованным по 50 тысяч рублей
САМАРА, 10 окт – РИА Новости. Власти Самарской области выплатят по 50 тысяч рублей военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
"Все военнослужащие, призванные по частичной мобилизации в Самарской области, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Эта выплата позволит поддержать семьи мобилизованных в тот период, когда они проходят подготовку и боевое слаживание", - цитирует Азарова правительство региона.
По словам губернатора, на региональном уровне также принимаются дополнительные меры поддержки семей мобилизованных.
"Это освобождение от платы за детский сад и бесплатное питание в школах для детей всех, кто призван в рамках частичной мобилизации. Расчет льготы будет проведен с момента зачисления военнослужащего в воинское подразделение", - уточнил Азаров.
Частичная мобилизация идет в России
с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.