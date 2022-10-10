https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822732632.html

Путин заявил о наличии "бестолковщины" при частичной мобилизации

Путин заявил о наличии "бестолковщины" при частичной мобилизации - РИА Новости, 10.10.2022

Путин заявил о наличии "бестолковщины" при частичной мобилизации

Вопросов по частичной мобилизации в России остается "достаточно", проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:22

2022-10-10T11:22

2022-10-10T13:22

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

владимир путин

россия

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вопросов по частичной мобилизации в России остается "достаточно", проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь (в вопросе частичной мобилизации), к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. Собственно говоря, как и, к сожалению, еще раз повторяю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались и, видимо, накапливались достаточно долго", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.Глава государства отметил, что сейчас представился хороший повод, чтобы "разобраться со всеми этими вопросами".

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1822078612.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, владимир путин, россия, общество, вооруженные силы рф