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Путин заявил о наличии "бестолковщины" при частичной мобилизации - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822732632.html
Путин заявил о наличии "бестолковщины" при частичной мобилизации
Путин заявил о наличии "бестолковщины" при частичной мобилизации - РИА Новости, 10.10.2022
Путин заявил о наличии "бестолковщины" при частичной мобилизации
Вопросов по частичной мобилизации в России остается "достаточно", проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:22
2022-10-10T13:22
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
владимир путин
россия
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вопросов по частичной мобилизации в России остается "достаточно", проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь (в вопросе частичной мобилизации), к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. Собственно говоря, как и, к сожалению, еще раз повторяю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались и, видимо, накапливались достаточно долго", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.Глава государства отметил, что сейчас представился хороший повод, чтобы "разобраться со всеми этими вопросами".
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частичная мобилизация в россии, владимир путин, россия, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Владимир Путин, Россия, Общество, Вооруженные силы РФ
11:22 10.10.2022 (обновлено: 13:22 10.10.2022)
 
Путин заявил о наличии "бестолковщины" при частичной мобилизации

Президент России Путин заявил о бестолковщине и проблемах при частичной мобилизации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вопросов по частичной мобилизации в России остается "достаточно", проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Здесь (в вопросе частичной мобилизации), к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. Собственно говоря, как и, к сожалению, еще раз повторяю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались и, видимо, накапливались достаточно долго", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.
Глава государства отметил, что сейчас представился хороший повод, чтобы "разобраться со всеми этими вопросами".
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииВладимир ПутинРоссияОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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