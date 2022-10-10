https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822732632.html
Путин заявил о наличии "бестолковщины" при частичной мобилизации
Путин заявил о наличии "бестолковщины" при частичной мобилизации - РИА Новости, 10.10.2022
Путин заявил о наличии "бестолковщины" при частичной мобилизации
Вопросов по частичной мобилизации в России остается "достаточно", проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:22
2022-10-10T11:22
2022-10-10T13:22
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
владимир путин
россия
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вопросов по частичной мобилизации в России остается "достаточно", проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь (в вопросе частичной мобилизации), к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. Собственно говоря, как и, к сожалению, еще раз повторяю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались и, видимо, накапливались достаточно долго", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.Глава государства отметил, что сейчас представился хороший повод, чтобы "разобраться со всеми этими вопросами".
https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1822078612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, владимир путин, россия, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Владимир Путин, Россия, Общество, Вооруженные силы РФ
11:22 10.10.2022 (обновлено: 13:22 10.10.2022)
Путин заявил о наличии "бестолковщины" при частичной мобилизации
Президент России Путин заявил о бестолковщине и проблемах при частичной мобилизации
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вопросов по частичной мобилизации в России остается "достаточно", проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Здесь (в вопросе частичной мобилизации), к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. Собственно говоря, как и, к сожалению, еще раз повторяю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались и, видимо, накапливались достаточно долго", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.
Глава государства отметил, что сейчас представился хороший повод, чтобы "разобраться со всеми этими вопросами".