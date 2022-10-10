https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822694778.html

В Забайкалье депутаты направят однодневную зарплату в помощь мобилизованным

В Забайкалье депутаты направят однодневную зарплату в помощь мобилизованным - РИА Новости, 10.10.2022

В Забайкалье депутаты направят однодневную зарплату в помощь мобилизованным

Депутаты законодательного собрания Забайкальского края направят свою однодневную зарплату на поддержку мобилизованных, сообщили в пресс-службе заксобрания. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T08:30

2022-10-10T08:30

2022-10-10T08:30

специальная военная операция на украине

общество

забайкальский край

частичная мобилизация в россии

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ЧИТА, 10 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Забайкальского края направят свою однодневную зарплату на поддержку мобилизованных, сообщили в пресс-службе заксобрания."Предложение о перечислении однодневного заработка в помощь военным обсуждалось на депутатской планерке, которая традиционно проходит по понедельникам. Все 16 депутатов, работающих в заксобрании на постоянной профессиональной основе, без малейшего колебания поддержали предложение, оно очень своевременное и правильное", - цитирует пресс-служба главу краевого парламента Юрия Кона.Уточняется, что в течение понедельника остальным депутатам заксобрания предложат также принять участие в сборе средств для целевой поддержки мобилизованных забайкальцев.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822694103.html

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, забайкальский край, частичная мобилизация в россии