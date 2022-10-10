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В Приморье оборудовали палаточный лагерь для мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022
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В Приморье оборудовали палаточный лагерь для мобилизованных
В Приморье оборудовали палаточный лагерь для мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022
В Приморье оборудовали палаточный лагерь для мобилизованных
Сотрудники подведомственных минлесхозу Приморья учреждений и участники рынка лесной отрасли оборудовали палаточный лагерь для мобилизованных, сообщает... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T08:23
2022-10-10T08:23
безопасность
приморский край
владивосток
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Сотрудники подведомственных минлесхозу Приморья учреждений и участники рынка лесной отрасли оборудовали палаточный лагерь для мобилизованных, сообщает правительство региона.Лагерь оборудовали по поручению главы региона Олега Кожемяко."Лесники обустроили несколько десятков жилых палаток, где постелили деревянные полы, установили мобильные печи, оборудовали места для сна, провели электричество и устроили освещение. Кроме того, оборудовали столовую, построили комплекс полевых туалетов", - сообщают власти."Мы понимаем, что все это могли бы сделать и сами военнослужащие, но им пришлось бы отвлечься от боевой подготовки. Поэтому губернатор поручил нам помочь армии в этом вопросе. Примерно за неделю наши люди справились", – приводятся в сообщении слова министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константина Степанова.Участники рынка безвозмездно предоставили более 200 кубометров пиломатериалов и 45 кубометров дров. Муниципальные власти обеспечили 1,5 тысячи квадратных метров утеплителя для оборудования спальных мест и машину угля, муниципальные унитарные предприятия Владивостока помогли с электрикой.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.Ранее власти Приморья сообщали, что более 7,7 тысячи приморцев будут призваны в рамках частичной мобилизации.
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безопасность, приморский край, владивосток, олег кожемяко
Безопасность, Приморский край, Владивосток, Олег Кожемяко
08:23 10.10.2022
 
В Приморье оборудовали палаточный лагерь для мобилизованных

Палаточный лагерь устроили для мобилизованных в Приморье по поручению губернатора Кожемяко

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМужчины, призванные в рамках частичной мобилизации в России
Мужчины, призванные в рамках частичной мобилизации в России - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мужчины, призванные в рамках частичной мобилизации в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Сотрудники подведомственных минлесхозу Приморья учреждений и участники рынка лесной отрасли оборудовали палаточный лагерь для мобилизованных, сообщает правительство региона.
Лагерь оборудовали по поручению главы региона Олега Кожемяко.
"Лесники обустроили несколько десятков жилых палаток, где постелили деревянные полы, установили мобильные печи, оборудовали места для сна, провели электричество и устроили освещение. Кроме того, оборудовали столовую, построили комплекс полевых туалетов", - сообщают власти.
"Мы понимаем, что все это могли бы сделать и сами военнослужащие, но им пришлось бы отвлечься от боевой подготовки. Поэтому губернатор поручил нам помочь армии в этом вопросе. Примерно за неделю наши люди справились", – приводятся в сообщении слова министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константина Степанова.
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Мобилизованным жителям приморского Артема окажут дополнительную поддержку
Участники рынка безвозмездно предоставили более 200 кубометров пиломатериалов и 45 кубометров дров. Муниципальные власти обеспечили 1,5 тысячи квадратных метров утеплителя для оборудования спальных мест и машину угля, муниципальные унитарные предприятия Владивостока помогли с электрикой.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
Ранее власти Приморья сообщали, что более 7,7 тысячи приморцев будут призваны в рамках частичной мобилизации.
 
БезопасностьПриморский крайВладивостокОлег Кожемяко
 
 
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