https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822694103.html

В Приморье оборудовали палаточный лагерь для мобилизованных

В Приморье оборудовали палаточный лагерь для мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022

В Приморье оборудовали палаточный лагерь для мобилизованных

Сотрудники подведомственных минлесхозу Приморья учреждений и участники рынка лесной отрасли оборудовали палаточный лагерь для мобилизованных, сообщает... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T08:23

2022-10-10T08:23

2022-10-10T08:23

безопасность

приморский край

владивосток

олег кожемяко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820343531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ee97600165a245879d272fed2f9989e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Сотрудники подведомственных минлесхозу Приморья учреждений и участники рынка лесной отрасли оборудовали палаточный лагерь для мобилизованных, сообщает правительство региона.Лагерь оборудовали по поручению главы региона Олега Кожемяко."Лесники обустроили несколько десятков жилых палаток, где постелили деревянные полы, установили мобильные печи, оборудовали места для сна, провели электричество и устроили освещение. Кроме того, оборудовали столовую, построили комплекс полевых туалетов", - сообщают власти."Мы понимаем, что все это могли бы сделать и сами военнослужащие, но им пришлось бы отвлечься от боевой подготовки. Поэтому губернатор поручил нам помочь армии в этом вопросе. Примерно за неделю наши люди справились", – приводятся в сообщении слова министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константина Степанова.Участники рынка безвозмездно предоставили более 200 кубометров пиломатериалов и 45 кубометров дров. Муниципальные власти обеспечили 1,5 тысячи квадратных метров утеплителя для оборудования спальных мест и машину угля, муниципальные унитарные предприятия Владивостока помогли с электрикой.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.Ранее власти Приморья сообщали, что более 7,7 тысячи приморцев будут призваны в рамках частичной мобилизации.

https://ria.ru/20220930/vyplaty-1820481532.html

приморский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, приморский край, владивосток, олег кожемяко