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Медведев прокомментировал частичную мобилизацию в России - РИА Новости, 10.10.2022
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Медведев прокомментировал частичную мобилизацию в России
Медведев прокомментировал частичную мобилизацию в России - РИА Новости, 10.10.2022
Медведев прокомментировал частичную мобилизацию в России
Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T00:08
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россия
безопасность
дмитрий медведев
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Ответы она опубликовала в своем Telegram-канале.Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса. Министр подчеркнул, что зону спецоперации мобилизованные направятся после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие — до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
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россия, безопасность, дмитрий медведев, частичная мобилизация в россии
Россия, Безопасность, Дмитрий Медведев, Частичная мобилизация в России
00:08 10.10.2022 (обновлено: 09:01 10.10.2022)
 
Медведев прокомментировал частичную мобилизацию в России

Зампред Совбеза Медведев назвал объединение России на фоне мобилизации залогом победы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Ответы она опубликовала в своем Telegram-канале.
"Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство. Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества. И это — залог нашей безусловной победы", — отметил Медведев.
Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса. Министр подчеркнул, что зону спецоперации мобилизованные направятся после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО.
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После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие — до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
 
РоссияБезопасностьДмитрий МедведевЧастичная мобилизация в России
 
 
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