https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822678705.html

Медведев прокомментировал частичную мобилизацию в России

Медведев прокомментировал частичную мобилизацию в России - РИА Новости, 10.10.2022

Медведев прокомментировал частичную мобилизацию в России

Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T00:08

2022-10-10T00:08

2022-10-10T09:01

россия

безопасность

дмитрий медведев

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Ответы она опубликовала в своем Telegram-канале.Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса. Министр подчеркнул, что зону спецоперации мобилизованные направятся после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие — до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1822078612.html

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россия, безопасность, дмитрий медведев, частичная мобилизация в россии